Laura Bozzo llama a Fernando Carrillo "prostituta de Maduro"

En esta foto del 27 de abril de 2006, la presentadora de TV peruana Laura Bozzo durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Lima.

"¿Cómo puedes, Fernando Carrillo, dormir tranquilo?, ¿dime, cómo?. Sabes que hay más de siete millones en este momento que están fuera de su patria, sabes que hay gente que se muere, sabes que hay chicas en la frontera que se tienen que prostituir porque no pueden vivir en su país. ¿Cómo te atreves, prostituta de Maduro a salir a defender a ese hijo...", agregó la presentadora molesta.

Tras ello, la también abogada trató de calmarse por la impotencia que le genera lo que está ocurriendo en Venezuela y que vea cómo Fernando Carrillo apoya los hechos violentos.

"Cálmate Laura Bozzo; es que me posesiono y lo reto a un duelo, te lo juro. Que me diga en mi cara qué cosa puede él defender a todos aquellos que defienden en ese asco", dijo Laura Bozo, quien luego se quebrantó por lo que sufre el pueblo venezolano entre la pobreza y éxodo masivo producto del llamado socialismo del siglo XXI.

"Este es un tema muy, muy, complicado para mí. Si fuera por mí ya estaría yo viajando, estaría con la gente, con el pueblo, a quien le mando una lluvia de bendiciones. Seré la primera en regresar cuando haya libertad en Venezuela", aseveró la presentadora de 72 años.

"Estamos hablando de Hitler y de Maduro"

"Perdón, es que de verdad pocas cosas me sacan este dolor que siento en este momento porque a mí me parte el corazón, me parte el corazón. Me parte ver con impotencia que no puedo hacer nada... y el mundo de alguna manera es responsable, porque esto, señores, esto es un genocidio y será recordado como un genocidio en el que nadie, nadie, quiso ayudar. Estamos hablando de Hitler y de Maduro", sentenció la abogada peruano-mexicana.

Fernando Carrillo y su apoyo a la dictadura

Las declaraciones de Laura Bozzo ocurren cuando a Fernando Carrillo se le he ha visto en reiteradas ocasiones mostrar su apoyo a la dictadura de Maduro.

"No caigamos en engaños, no caigamos en engaños de un guión chimbo (malo) e incoherente. Este es un guionista de cuarta o más bien de la cuarta; de los que no volverán a escribir la historia de esta nueva Venezuela nunca más. Le hubieran dado esa novela a Leonardo Padrón que - aunque me odia y me ha saboteado la carrera por 20 años, junto a otros ilustres venezolanos en la industria- por lo menos tiene talento de escritor; aunque su odio lo ha puesto feo, con sobrepeso, envejecido, ¿lo han visto?", expresó el protagonista de Abigaíl, en uno de los videos que ha difundido en redes sociales en donde defiende al régimen.

"Lo que demuestra que el que se mete con Venezuela, se seca y se marchita. Yo soy Fer y al igual que la mayoría, Fer es Venezuela. Así que el que se meta con Fer también se seca. Soy un artista patriota de Venezuela y como amo a Venezuela, tengo un nuevo guión para la patria. Un libreto y un guión de amor, un guión super paw (patrulla), un guión donde daremos las mejores historias del mundo y donde convergen los más grandes artistas del planeta; es un guión de amor, el de ellos es un guión de odio. Ustedes dirán, ¿cuál guión?, ¿cuál libreto?, ¿cuál historia preferimos los venezolanos?: la del odio o la del amor. Ellos dicen que somos feos y somos simios, ¿ustedes qué opinan?, ¿somos feos?, ¿somos simios?, ¿somos personas sin educación y sin clase?, please (por favor)...", añadió Fernando Carrillo.