Laura Pausini sufre fuerte caída en pleno concierto

"El atuendo de la cantante, quien lucía guapísima con una larga y colorida túnica, así como unos tacones altos, pudo haber repercutido en su caída, pues antes de caer se le vio apartando la tela con cuidado para bajar por el escenario. Algunos fans señalaron que el escenario también parecía muy resbaloso y que la intérprete también pudo haber perdido el equilibrio o pisado mal", agregó el medio especializado.

Pese al incidente en vivo, la ganadora del Festival de San Remo en 1993 reaccionó de manera profesional continuando con el espectáculo sin dejar de cantar y mostrando su característica personalidad. Asimismo, los bailarines que la acompañaban bajaron de las escaleras para ayudarla y seguir con el performan.

"Como toda un profesional ella siguió cantando y afortunadamente no sufrió ninguna lesión", publicó Despierta América en redes sociales al mostrar el video de la caída.

Laura Pausini celebra 30 años de carrera

Ante la preocupación de la fanaticada, Laura Pausini se pronunció al respecto.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien. No me pasó nada, tanto que ayer hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé, pero no me pasó nada", aseguró en un storie en Instagram, captado por HOLA!.

Laura Pausini celebra tres décadas de trayectoria artística con Laura 30 World Tour, su novena gira mundial, que comenzó el 30 de junio de 2023 en Venecia, Italia.