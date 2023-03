Law Roach revela cómo Zendaya lo ayudó en su retiro

“Llamó y dijo: ‘pensé que tomamos grandes decisiones juntos'. Por supuesto, ella me apoyó. Ella dijo: '¿Necesitas que te envíe de vacaciones?' Dime por lo que estás pasando; y le hablé sobre ser infeliz, y ser infeliz durante mucho tiempo y todavía llorar la muerte de mi sobrino. Entonces, tuvimos esa conversación, y dijo: 'lo que necesites, lo que necesites'”, recordó Roach.

Asimismo, aclaró que la actriz no tuvo nada que ver en su prematura y repentina decisión. Recalcó que internet puede ser cruel y que su figura fue tomada como un catalizador, algo que definitivamente no era justo con Zendaya.

“La gente comenzó a culparla por mi jubilación y eso no fue justo para ella. Las cosas que decían, por supuesto, no son ciertas. Entonces, se extendió a mi sufrimiento. Ella también empezó a sufrir. Y no pensé que eso fuera justo porque ella siempre me ha protegido en esta industria y viceversa”.

Igualmente, Law Roach desmintió que él se haya molestado con Zendaya durante un desfile de modas de Louis Vuitton en París, como se dijo luego de que se filtrara un video en el que parece que la actriz le indica que se sentara detrás de ella. Aseguró que ambos llegaron tarde a la cita por culpa del tráfico, y al llegar la organización del evento estaba un poco desordenada, y el asiento que ella señaló era para su asistente.

Por último, Roach manifestó que la ganadora del Globo de Oro y dos Premios Emmy es parte de su familia, pues ambos han estado juntos desde que sus carreras comenzaron. Recordó que cuando Zendaya inició en la actuación, él se desempeñó también como su publicista, mientras que su padre era su mánager.

“Al comienzo de nuestra relación nos hicimos una promesa: que haríamos todo lo posible para elevarnos mutuamente. Es muy divertido porque nos llamamos a nosotros mismos ‘grandes ideas, pequeños detalles’. Entonces, yo soy la gran idea, vivo en este mundo de fantasía y le traigo cosas, y ella las une. Luego mi trabajo es crear esta narrativa y decirle qué es y quién es esta chica mientras avanza por la alfombra. Y ella simplemente se convierte en eso”.

