Leiva debuta en el Metropólitan de la Ciudad de México

Leiva, quien llegó a la capital mexicana como parte de la gira de su álbum “Cuando te muerdes el labio” -que fue grabado en México y tiene una portada similar al papel picado tradicional del país-, prometió que la noche sería “muy densa” porque iban a pasar muchas cosas. Y cumplió.

En el escenario lo acompañaron Daniella Spalla y Ximena Sariñana para interpretar en vivo las canciones para las que colaboraron en el álbum. “Cuando te muerdes el labio”, en el caso de Spalla, e “Histéricos” de Sariñana, quien también se dio el gusto de acompañar a Leiva en una segunda canción: “Godzilla”, esta última del disco “Nuclear” de Leiva.

Cuando parecía que no podía haber mayor sorpresa, Leiva presentó un nuevo proyecto musical, The Guapos, una banda con los músicos mexicanos Jay de la Cueva, Adanowsky y El David Aguilar, a quienes calificó de “hermanos”. En la nueva banda Leiva toca la batería.

“Decidimos formar un grupo, muy rápidamente nos fuimos a Chicago, compusimos unas canciones y grabamos un disco... no podíamos esperar y hoy nos parecía un bonito momento para presentar a The Guapos”, dijo antes de interpretar con la banda un tema de rock and roll sobre las ventajas de ser guapo.

Antes de la presentación de la banda, Leiva cantó el corrido “Con la muerte entre los puños (El Boxeador)” con El David Aguilar.

“Me parece la maestría escrita y compuesta”, dijo sobre la canción original de José Alfredo Jiménez.

Para vivir una experiencia que “nadie puede superar”, Leiva le propuso al público: “Vivamos el presente y guardemos el teléfono en el bolsillo”. También les pidió guardar silencio para que él interpretara “Vis a vis”.

El músico, cuyos álbumes también incluyen “Monstruos”, “Diciembre” y “Pólvora”, continuará su gira en octubre y noviembre en La Coruña y Madrid, en España, antes de presentarse en Buenos Aires en diciembre. El público mexicano lo podrá ver de nuevo en el Festival Vive Latino de 2023.