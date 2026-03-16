Paul McCartney sorprende a banda venezolana Los Mesoneros en Abbey Road

MIAMI.- La banda venezolana Los Mesoneros alcanzó una de las cimas más inesperadas y memorables de su trayectoria artística durante su reciente estancia en Londres . Mientras el grupo se encontraba inmerso en una sesión de grabación en los icónicos estudios Abbey Road, fueron sorprendidos por la visita de Paul McCartney .

El legendario exBeatle entró a la sala de grabación de manera espontánea para saludar personalmente a los músicos, compartiendo algunas reflexiones sobre su vínculo con el lugar y recordando con nostalgia cómo ese espacio ha sido su segundo hogar desde que era apenas un joven músico.

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Sesión histórica

Este encuentro fortuito ocurrió en un momento de máxima concentración creativa, justo cuando la agrupación afinaba los detalles técnicos de su sesión en vivo titulada Eso que nos trajo a Abbey Road.

Este material, que ya se encuentra disponible en diversas plataformas digitales, propone un viaje sonoro donde Los Mesoneros revisitan sus piezas más emblemáticas bajo una nueva luz acústica y técnica.

Al grabar en un sitio con tanta carga histórica, la banda buscaba capturar la esencia de los grandes maestros, sin imaginar que uno de ellos aparecería en carne y hueso para bendecir el proceso.

En el material audiovisual compartido por la banda, se puede percibir la genuina incredulidad de los integrantes al ver cómo McCartney interrumpe el ensayo para presentarse con total naturalidad. Lo que comenzó como una jornada de trabajo convencional se transformó rápidamente en una charla cercana y profunda sobre la música, el legado del estudio y la pasión que trasciende generaciones.

La presencia de Sir Paul no solo validó el esfuerzo de los venezolanos en tierras extranjeras, sino que añadió una capa de mística imborrable a una producción que ya prometía ser un hito en su discografía.