Lena Burke: "Hago un llamado a la cordura y la paz"

Galapágos Music Fest se celebra este viernes 5 de junio, a las 7 pm, a través de Facebook y del canal en YouTube del festival.

“Cristina Morrison, organizadora y productora del festival, me invitó a participar y me gustó mucho la idea de poder contribuir con mi música a aliviar la situación que se vive en las islas debido al Covid-19”, expresó Lena Burke.

La cantante y pianista cubana, que dice extrañar mucho sus encuentros en vivo con su público, se ha mantenido activa en la música en estos tiempos participando en shows virtuales, incluso ofreció un concierto junto a su mamá Malena Burke por el Día de las Madres. Con una energía imparable, Burke tampoco ha dejado de trabajar en nuevos proyectos.

“La música es mi pasión y de eso tengo el privilegio de vivir. Ya estamos ensamblando una nueva producción musical, que se nos quedó en el tintero a comienzos de año. A pesar de estar en casa, no he parado y me he mantenido en contacto permanente con mi público gracias a las redes sociales”, expuso la artista ganadora del Latin Grammy.

“Junto a mi equipo, estoy trabajando en formatos de concierto que nos permitan interactuar con el público, pero manteniendo la distancia social y sin ponernos en riesgo”, agregó.

Para Burke, a quien el confinamiento le ha servido para reinventarse, es importante mirar hacia el futuro con optimismo porque considera que la pandemia traerá más unión y menos egoísmo.

“Traerá un reinicio general, un cambio de consciencia donde el pensamiento y la manera de actuar estén más orientados a lo colectivo y menos enfocados en lo individual”, expresó.

Aunque vale la pena mantener el optimismo ante cualquier situación, hoy el mundo atraviesa un momento histórico que insta a la reflexión e inspira sentimientos encontrados.

En EEUU, además de enfrentar una pandemia, el país vive una crisis social a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la Policía en Minneapolis, Minnesota, un hecho que ha causado indignación entre los artistas de Miami, donde los manifestantes también se han hecho sentir.

“Siento que esta situación nos esta sobrepasando a todos. Lamento muchísimo el asesinato de George Floyd y de cualquier ser humano que muera a manos de otro de una manera tan injusta. Creo en el poder de alzar nuestras voces a través de protestas pacíficas que expresen nuestro sentir en contra del racismo”, expresó Lena Burke.

“Pero nunca estaré de acuerdo con actos de violencia ni vandalismo como los que han estado ocurriendo estos días en diferentes ciudades. Hago un llamado a la calma, a la cordura y la paz”.