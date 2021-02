Lenier: "El dinero y la fama no me han cambiado"

“Todo comenzó una noche en la que yo le enseñé mi música a Dj Chino, que es el Dj de Pitbull, un amigo de muchos años. Él le ensañó a Pitbull la canción Me quedaré contigo y mis videos en Cuba. Entonces Pitbull se interesó en mi música; se hizo la colaboración con Ne-Yo, el americano, Pitbull y El Micha y fuimos a los Latin America Music Awards a cantar la canción. Después de todo eso, yo decidí firmar con la disquera 305 porque Pit me ayudó al principio sin ninguna necesidad, sin ganar nada. Y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer negocio con Pit, porque no fue en sí por dinero, mayormente es una amistad lo que tenemos Armandito y yo”, contó Lenier, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía videollamada.

Además, ambos son trabajadores incansables, y de Pitbull ha aprendido esa parte empresarial del negocio de la música con la que muchos artistas no saben lidiar.

“Pit trabaja bastante y sigue trabajando. Es un hombre de familia, tranquilo. Y ahí estamos dándole duro los dos. Él por su lado, yo por el mío, y lo importante es hacer buena música. Pitbull es una persona muy negociante, que sabe los pasos a tomar en la música. Yo solamente escucho sus consejos, su guía, que es lo importante, porque él que escucha consejo llega a viejo”, expuso Lenier sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar junto al rapero cubanoamericano de fama internacional.

Por estos días, el artista saborea las mieles del éxito. Además de trabajar en proyectos musicales junto a Pitbull, está nominado en la próxima edición de Premio Lo Nuestro por el remix del mismo tema con el que “conquistó” a Mr. Worldwide. Y se prepara para ofrecer un concierto en el que reunirá a colegas con los que ha colaborado durante su corta pero nutrida trayectoria.

Diana Fuentes, con quien grabó Te toqué sin querer; y El Micha, con quien canta Que nochecita y Me quedaré contigo, entre otras, y Jeancarlos Canela son algunos de los artista que conforman el cartel del Festival del Amor, encabezado por Lenier Mesa, y que se realizará el sábado 13 de febrero, a partir de las 3 pm, en el Amelia Earhart, en Hialeah.

Chacal, con quien canta Bésame y Ganas de ti, también actuará con motivo de la celebración del Día de San Valentín. Otro con quien ya colaboró fue con Jacob Forever, en la canción El beso. Pero no dijo si estaría en el concierto, aunque adelantó que habrá sorpresas.

“Decidimos hacerlo con todos mis colegas del género y algunos artistas nuevos que también estarán presentes. Van a estar El Micha, Diana Fuentes, Chacal, muchos artistas cubanos y otros que no son cubanos. Y hay otras sorpresas que no puedo decir. Va a ser algo diferente porque será en el mes del amor y la alegría por el día de San Valentín”, comentó Lenier.

“Álvaro Torres iba a estar, pero por cuestiones de precaución por el COVID no va. Él es una persona mayor a quien respeto mucho. Me llamó y me dijo: ‘Papito, yo quiero estar contigo ahí, pero es que con este problema no puedo. Y hay que entenderlo, no podemos perder al rey de la música romántica”, explicó sobre la cancelación de la actuación del cantante salvadoreño con quien grabó Me extrañarás.

Sus inicios

Para el artista de origen humilde, que llegó a Miami siendo adolescente de su natal Güines, al sur de La Habana, fue un orgullo haber representado a Cuba en Premios Juventud (PJ) y llevar la música de la isla por primera vez a esa premiación.

“Siempre luché por mis sueños sin tener pena ni miedo a las oportunidades. La primera canción mía que se logró fue Que nochecita, con el Micha, que después de seis meses de haberla sacado, la presentamos en Premios Juventud. Fue la primera vez que los cubanos fueron a PJ. Y estoy muy orgulloso que esa canción representó a la música cubana por primera vez en esos premios”, expresó Lenier.

“Llegué con 15 años; acá me crie y tuvo a mis hijos. En mis inicios me dediqué a otras cosas, me hice barbero y trabajé en una barbería por mucho tiempo, hasta que me llegó el momento. Hace solo unos cuatro años que llevo de éxito en mi carrera. Estuve luchando de lugar en lugar. Gracias a Dios un día me llegó la oportunidad y he logrado todos mis sueños poco a poco, como un regalo, como sacarse la lotería”, recordó sobre su acenso en la industria de la música.

Tanto ha luchado por alcanzar sus sueños que ni la pandemia le impidió seguir adelante con sus proyectos profesionales y planes en su vida personal. A finales de 2020, viajó a República Dominicana, donde conoció al actor hollywoodense Vin Diesel, junto a quien pronto estrenará un tema.

“Tenemos una canción bien linda con Vin Diesel que se llama Pa’ mis hijos, que estamos tratando de hacerle el video. Lo puse a cantar en español. Si Dios quiere, muy pronto la podrán escuchar. Vin es una persona muy atenta, lo aprecio mucho, dice que yo soy su hijo”, contó Lenier sobre el protagonista de la saga The Fast and the Furious.

“El es fan de la música cubana. Estuvo hace poco haciendo una película por allá; se quedó encantado con los cubanos. Y estamos organizando lo que es el video y terminando la canción, pero por esto del COVID no he regresado a Dominicana. Él vive allá”, agregó.

Su historia de amor

En el plano personal, a inicios de diciembre Lenier cumplió un gran anhelo: casarse con Yosleny, con quien ya llevaba 10 años de relación.

“Nos conocimos hace muchos años en Bongos Cuban Café, de Emilio y Gloria Estefan. Emilio es mi padrino, lo aprecio mucho. Ahí nos conocimos. Ese día hablamos, ella me dio su número, y da la casualidad que vivíamos en la misma calle y no nos conocíamos. Y ahí comenzó nuestra relación”, contó sobre cómo comenzó la historia de amor con la madre de sus dos hijos, Melody y Adrián.

Pero si en el 2020 Lenier no dejó de trabajar, este año también le esperan nuevos proyectos. Por ahí viene La bendición, una salsa con Farruko. También vendrá una colaboración con Yandel y otra con el dúo Zion & Lennox.

Aunque dice haberlo logrado todo, aún tiene un anhelo que tal vez le acompañe siempre: conservar el cariño del público.

“Se me han cumplido todos mis sueños ya, pero me queda uno: que no dejen de escuchar mi música, que no paren de quererme, de dejarme comentarios bonitos, que nunca los voy a hacer quedar mal. Siempre van a ver a este Lenier haciendo música linda. Yo soy cubano del campo, y sigo siendo el mismo de siempre. El dinero y la fama no me han cambiado, como dice una de mis canciones”.