miércoles 18  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Lewis Hamilton envía coqueto mensaje a Kim Kardashian y aviva rumores de romance

El conductor de F1 reaccionó a una serie de imágenes que la laestrella de The Kardashian publicó en Instagram en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Dimitrios Kambouris
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúan avivando los rumores de romance. El lunes, la estrella de The Kardashians, de 45 años, publicó en Instagram un carrusel de imágenes que mostraba el atuendo que lució en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair de 2026.

En respuesta a las instantáneas, el piloto de F1 escribió un sencillo comentario: un emoticon con dos ojos de corazón.

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Kardashian lució un vestido dorado de Gucci, ceñido a la figura, que debutó en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán en febrero. Combinó el vestido con tacones de plataforma y llevó su cabello a la altura de los hombros, peinado con raya al lado y un estilo despeinado. Completó su atuendo con accesorios de Ofira Jewels.

Rumores

El comentario de Hamilton llega dos semanas después de que la supuesta pareja fuera vista en Arizona, en el lago Powell, según TMZ. En aquella ocasión, fueron fotografiados dando un paseo, justo a tiempo para presenciar el atardecer en el desierto.

Ambos compartieron por separado resúmenes de su viaje en las redes sociales, publicando el mismo día videos del paisaje en los que no aparecían sus rostros, pero que mostraban fondos idénticos.

Los informes sobre su nueva relación surgieron después de que fueron vistos en un hotel en París a principios de febrero. Esa misma semana, fueron vistos juntos en el Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

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