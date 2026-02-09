lunes 9  de  febrero 2026
Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance con asistencia al Super Bowl

La dueña de SKIMS y el astro de las carreras se sentaron uno al lado del otro en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, para ver el partido de la NFL

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.&nbsp; &nbsp;

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024. 

 

AFP/Jim Watson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kim Kardashian y Lewis Hamilton no perdieron la oportunidad de confirmar su relación. La estrella de reality y el piloto de F1, quienes desataron rumores de romance a principios de este mes al viajar juntos en avión privado desde el Reino Unido a París, hicieron su primera aparición pública durante el Super Bowl de 2026.

La dueña de SKIMS y el astro de las carreras se sentaron uno al lado del otro en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, para ver el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Mientras que Hamilton lució elegante con una chaqueta negra, Kardashian se dejó ver muy arreglada con un abrigo de piel sintética negro, un llamativo collar tipo gargantilla y gafas de sol extragrandes.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, la pareja se mostró conversando animadamente y sonriendo durante el evento de la NFL.

Aparentemente, reportó E!News, la pareja se cruzó por primera vez en Año Nuevo, cuando ambos fueron vistos en la misma fiesta de Nochevieja en Aspen, Colorado, aunque no fueron fotografiados juntos.

Los rumores de romance se dispararon el 2 de febrero, cuando fueron captados entrando a un hotel en París, luego de compartir un vuelo privado desde Londres. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado sobre la naturaleza de su relación.

Otra oportunidad para el amor

Tras solicitar el divorcio de Kanye West en 2021, con quien comparte a sus hijos North, de 12 años, Saint, de 10, Chicago, de 8 y Psalm, de 6, Kim mantuvo una relación con Pete Davidson durante casi un año. Después de la ruptura, la empresaria compartió que no tenía prisa por volver a tener citas.

"Te acostumbras mucho a la soltería cuanto más tiempo estás sola. Te sientes muy cómoda estando soltera y la idea de compartir la cama o tus series de televisión con otra persona se vuelve cada vez menos atractiva porque te acostumbras a tu rutina", dijo en un episodio de The Kardashians en noviembre.

Sin embargo, añadió que es una "romántica empedernida", por lo que no descarta encontrar a su cuarto marido en el futuro.

"Cuando llegue la persona adecuada, estaré lista y todo saldrá bien", afirmó.

