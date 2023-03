Libro aborda el feminicidio desde potentes testimonios

“El invencible verano de Liliana” es un emotivo libro de Cristina Rivera Garza sobre la vida y la muerte de su hermanaMIAMI — “El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio”, escribió la autora mexicana Cristina Rivera Garza en la introducción de su libro El invencible verano de Liliana (Penguin Random House, 2023). Como aseveró: “es tal vez el libro más personal que he escrito”.

Con 20 años y un brillante futuro en el horizonte, Liliana destacaba en sus clases de arquitectura en la Universidad Autónoma de México. Pero su exnovio Ángel González Ramos, un hombre violento y obsesionado con ella, no le permitió terminar la relación y la asesinó en su apartamento.

Así lo relata Cristina: “Llevaba años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva: en lo más crudo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres”.

No obstante, “la decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y, como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia”.

Cristina no solo se adentra en una emotiva investigación de las cartas y apuntes de su hermana, en un repaso minucioso de las huellas que dejó en vida, sino que atraviesa un interminable proceso de duelo en el que se topa con los laberintos del sistema judicial en México en busca del expediente con la orden de aprehensión contra Ángel González Ramos por el homicidio. Y se menciona homicidio porque entonces en 1990 no se hablaba de feminicidio.

De hecho, como recordó la autora en un momento del libro, el feminicidio se tipificó en México el 14 de junio de 2012. En esa fecha el Código Penal Federal lo sumó como un delito. “Artículo 325: Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. Antes, agregó la autora, se hablaba de esos homicidios como crímenes de pasión.

En esta suerte de arqueología sentimental, donde se entrelazan las voces de quienes conocieron a Liliana, resaltan los textos que ella escribía, donde ese Ángel terrible aparece de manera constante más como una pesadilla que como un amor. En una entrada de su diario, Liliana admite que él “tiene la culpa por quererme como me quiere…”. Y luego, en una frase que engloba a los hombres en general, afirma que: “ellos son los culpables porque a mí me choca que me quieran así”, y seguido, en una línea poderosa, nos muestra el peso de sus emociones en una reacción: “ayer corrí cerca de 2 kilómetros en la noche”, como si huyera de algo.

La autora del libro no solo indaga en el pasado que estuvo guardado por casi 30 años en unas cajas, sino que busca explicaciones para una tragedia. Cita las investigaciones de Jacquelyn Campbell para desentrañar las posibles pruebas de peligro de violencia doméstica en la historia de su hermana Liliana.

De los 22 factores de riesgo elaborados por Campbell, encuentra algunos como los celos extremos, la posesión de armas de fuego, las amenazas de muerte, la estrangulación o el sexo forzados, las amenazas de suicidio por parte del depredador, el acecho constante, todas estos presentes en la historia de Liliana.

Trabajar con este material tan desgarrador ha sido, sin dudas, un proceso doloroso para la escritora, que lo asume con una impecable limpieza de hechos, al tiempo que ofrece un sinnúmero de ángulos que nos permiten conocer la personalidad de Liliana, su hermana menor. Como confiesa en un momento del libro: “Vivir en duelo es esto: nunca estar sola”. Y este libro es la prueba de ello, además de ser un hermoso homenaje.

Más sobre la autora

Cristina Rivera Garza. Autora. Traductora. Crítica. Sus libros más recientes son Autobiografía del algodón (Literatura Random House, 2020) y Grieving. Dispatches from a Wounded Country (The Feminist Press, 2020, traducido por Sarah Booker, finalista del NBCC Award). En 2020 obtuvo la MacArthur Fellowship. Profesora distinguida y fundadora del doctorado en Escritura Creativa en español en la Universidad de Houston.

