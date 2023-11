Liliana Rodríguez repudia llevar el apellido del Puma

MIAMI.- Liliana Rodríguez , la hija mayor de José Luis Rodríguez " El Puma ", aseguró que no se siente orgullosa de llevar el apellido de su padre.

"Estoy muy orgullosa de mi apellido materno, el 'Morillo'. Sería estúpido de mi parte el querer quitarme el Rodríguez por asuntos legales", declaró en el programa de espectáculos, transmitido en Univision.

De acuerdo con información reseñada en dicha cadena, posteriormente Chiquibaby le preguntó a Liliana si estaba o no orgullosa de llevar el Rodríguez.

La familia, según Liliana Rodríguez

""Pero la pregunta que deberías hacerme es: '¿Estás orgullosa, Liliana, de tu apellido Rodríguez?'", le dijo a Chiquibaby, la anfitriona titular del show", detalló Univision en su página web.

"La respuesta sería: '¡No!, en lo absoluto'. Eso es lo correcto", contestó sin tapujos. "La sangre lo único que nos hace es parentesco, no nos hace familia. La familia la dan otras cosas: el amor, la confianza, la lealtad, el compartir. Por eso hay hermanos que no son de sangre y hay familia que no es familia que se porta mejor que nuestros familiares de sangre. Eso es todo lo que voy a decir", finalizó Liliana Rodríguez.

En 1966 El Puma se casó con la cantante venezolana Lila Morillo. Producto del matrimonio tuvieron dos hija: Liliana y Lilibeth Rodríguez. La excélebre pareja se divorcio en 1986 y tras la separación, las Morillo aseguran que el intérprete de Agárrense de las manos tomó distancia como figura paterna.