viernes 19  de  diciembre 2025
Lina Luaces revela la traición que sufrió durante el Miss Universo

Luaces explicó que está prohibido tener estilistas particulares durante el certamen, por lo que una acusación así pudo valerle una importante sanción

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces.

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 

Cortesía/José de Villegas/ Miss Universe Cuba
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A un mes de haber cumplido uno de sus sueños: representar a Cuba en el Miss Universo, Lina Luaces retoma su agenda y comparte algunas de las experiencias que el certamen le dejó. Y si bien, muchas fueron positivas, la modelo ha revelado que lidió con un momento que jamás esperó.

En el podcast de Clarissa Molina, quien fue una pieza clave en su preparación para el Miss Cuba, Luaces confesó que durante los días previos a la gala final por la corona universal, la acusaron falsamente de algo y el señalamiento vino de una compañera a la cual apreciaba.

"Esto me puso un poquito triste porque una que yo consideraba que era mi amiga empezó a decir a todo el mundo que yo tenía maquillistas en mi cuarto. Eso no era cierto", comentó.

Luaces explicó que está prohibido tener estilistas particulares durante el certamen, por lo que una acusación así pudo valerle una importante sanción.

"No podemos tener maquillistas, es por eso que todo el mundo me decía: 'Lina, suéltate el cabello', y yo: 'No puedo porque no sé cómo hacerlo sola, y no quiero que quede mal'. Lo mío fueron recogidos porque no podía meter a nadie en mi cuarto", agregó.

Pese a esto, expuso que prefiere recordar las cosas bonitas y positivas del certamen, como haber logrado entrar al top 12.

"Solamente pisar Miss Universo es icónico, y Cuba no había entrado al 12 en muchos años, así que saber que hice historia en tan poco tiempo... no puedo pedir más".

