Lionsgate contrata editores de TikTok para promocionar películas

MIAMI.- Los usuarios asiduos de TikTok están familiarizados con los fan edits, videos virales realizados por fanáticos de series de televisión o películas , editados con filtros llamativos y acompañados por canciones populares. Recientemente, este tipo de contenido ha llamado la atención de estudios como Hulu y Paramount+, que han comenzado a incorporar ediciones de fans en sus campañas de marketing.

Lionsgate también ha apostado por este formato, publicando ediciones cada pocos días de sus últimos estrenos como The Long Walk (2025) y clásicos como Divergente (2014).

“En nuestro equipo de marketing digital, nos comportamos como aficionados. Si queremos conectar con ellos, tenemos que hablar su mismo idioma”, explicó Briana McElroy, directora de marketing digital global de Lionsgate Films, a Variety.

Añadió que, si bien la compañía colabora con agencias tradicionales para crear una imagen más refinada en Facebook e Instagram, en TikTok se dedican a crear contenido que se integre perfectamente con los requerimientos de la plataforma.

Conscientes de que el público suele reaccionar negativamente a las empresas tratando de imitar la cultura de internet, Lionsgate decidió contratar creadores de contenido.

Felipe Méndez, quien gestiona la cuenta de Lionsgate, le contó a Variety que contactó a unos 250 creadores de contenido en TikTok para formar un equipo de aproximadamente 15.

"Nos dirigimos a los artistas que ya tienen a sus fans fascinados y les decimos: 'Queremos que sigan creando lo que ya hacen; simplemente queremos colaborar'", explicó.

Resultados

Méndez notó el potencial de este tipo de ediciones hace un par de años, cuando videos de la serie Suits empezaron a viralizarse y alcanzaron millones de visualizaciones en TikTok.

A su juicio, esta popularidad en la plataforma es responsable de haber catapultado el drama legal de la década de 2010 a la serie más vista de 2023, lo que dio luz verde para producir un spin-off.

Lionsgate confirmará el éxito de esta estrategia en el venidero restreno de Crepúsculo, impulsado en parte por la respuesta a una campaña de ediciones creadas por fans.

El estudio ha publicado casi 40 ediciones desde el verano pasado y cree que existe toda una comunidad de nuevos fanáticos pertenecientes a la generación Z que acudirán a los cines para ver el famoso romance de vampiros.