viernes 31  de  octubre 2025
CINE

Lionsgate contrata editores de TikTok para promocionar películas

Estudios de Hollywood están apostando por los fan edits para motivar al público más joven en redes sociales a consumir sus películas y series

Logo TikTok

Logo TikTok

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los usuarios asiduos de TikTok están familiarizados con los fan edits, videos virales realizados por fanáticos de series de televisión o películas, editados con filtros llamativos y acompañados por canciones populares. Recientemente, este tipo de contenido ha llamado la atención de estudios como Hulu y Paramount+, que han comenzado a incorporar ediciones de fans en sus campañas de marketing.

Lionsgate también ha apostado por este formato, publicando ediciones cada pocos días de sus últimos estrenos como The Long Walk (2025) y clásicos como Divergente (2014).

Lee además
La fiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.
INVESTIGACIÓN

Arrestan a hombre que ofreció recompensa por Pam Bondi en TikTok: "Viva o muerta (preferiblemente muerta)
Imagen referencial.  video
ANÁLISIS

Memoria y representación: el alzhéimer a través del arte

“En nuestro equipo de marketing digital, nos comportamos como aficionados. Si queremos conectar con ellos, tenemos que hablar su mismo idioma”, explicó Briana McElroy, directora de marketing digital global de Lionsgate Films, a Variety.

Añadió que, si bien la compañía colabora con agencias tradicionales para crear una imagen más refinada en Facebook e Instagram, en TikTok se dedican a crear contenido que se integre perfectamente con los requerimientos de la plataforma.

Conscientes de que el público suele reaccionar negativamente a las empresas tratando de imitar la cultura de internet, Lionsgate decidió contratar creadores de contenido.

Felipe Méndez, quien gestiona la cuenta de Lionsgate, le contó a Variety que contactó a unos 250 creadores de contenido en TikTok para formar un equipo de aproximadamente 15.

"Nos dirigimos a los artistas que ya tienen a sus fans fascinados y les decimos: 'Queremos que sigan creando lo que ya hacen; simplemente queremos colaborar'", explicó.

Resultados

Méndez notó el potencial de este tipo de ediciones hace un par de años, cuando videos de la serie Suits empezaron a viralizarse y alcanzaron millones de visualizaciones en TikTok.

A su juicio, esta popularidad en la plataforma es responsable de haber catapultado el drama legal de la década de 2010 a la serie más vista de 2023, lo que dio luz verde para producir un spin-off.

Lionsgate confirmará el éxito de esta estrategia en el venidero restreno de Crepúsculo, impulsado en parte por la respuesta a una campaña de ediciones creadas por fans.

El estudio ha publicado casi 40 ediciones desde el verano pasado y cree que existe toda una comunidad de nuevos fanáticos pertenecientes a la generación Z que acudirán a los cines para ver el famoso romance de vampiros.

Temas
Te puede interesar

Las voces del más allá: entrevista con elenco de "Cometierra"

NASA responde a Kim Kardashian tras cuestionar misión a la Luna

El actor Jesse Eisenberg donará riñón a un extraño

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Te puede interesar

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
ESTADO VS. CONDADO

Florida acusa a Miami-Dade de "despilfarro" de $302 millones, la alcaldía lo refuta

Por DANIEL CASTROPÉ
EEUU ha realizado 13 ataques a narco-embarcaciones en dos meses. 
OPERATIVOS

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

El FBI desarticula ataque terrorista en Michigan, dice su director

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión de trabajo.
ACCIONES EN BOLSA

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street