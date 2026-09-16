Asimilación, ciudadanía y participación política: una comparación entre Alemania y Estados Unidos

Este análisis compara la experiencia histórica de los judíos asimilacionistas alemanes con la de los judíos liberales en Estados Unidos contemporáneo, examinando cómo la identidad judía, la ciudadanía y la participación política conviven en diferentes contextos institucionales. Aunque el pluralismo constitucional estadounidense ofrece mayores protecciones que las existentes en la Alemania anterior a la guerra, el aumento del antisemitismo, la polarización política y las tensiones en torno a Israel han creado nuevos desafíos.

Las comparaciones siempre son arriesgadas, pues las variables involucradas difieren. Sin embargo, en las circunstancias actuales, no resulta del todo descabellado establecer una comparación entre las actitudes y experiencias históricas de los judíos asimilacionistas alemanes de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX y las de los judíos liberales en Estados Unidos hoy. Esta comparación permite observar cómo una minoría religiosa y cultural negocia su identidad, su integración nacional y su participación pública.

Los contextos son diferentes. Ninguna de estas categorías describe a un grupo homogéneo, ni entonces ni ahora. Aun así, hubo y hay sectores que defendieron que la identidad judía es compatible con la ciudadanía plena y con valores universales como la igualdad jurídica, la libertad religiosa y la reforma social. La principal diferencia radica en las condiciones políticas dentro de las cuales se formula esa aspiración.

Durante los siglos XVIII y XIX, muchos judíos de los territorios alemanes adoptaron la lengua, la educación y las convenciones culturales de la población mayoritaria. La emancipación jurídica avanzó de manera desigual hasta consolidarse formalmente en el Imperio alemán fundado en 1871.

Para muchos profesionales, comerciantes e intelectuales, la asimilación no significaba necesariamente abandonar el judaísmo, sino reformularlo como una fe compatible con la identidad alemana.

El judaísmo reformista expresó este intento de conciliar la tradición religiosa, la razón moderna y el patriotismo. La participación judía se extendió a las profesiones liberales, el periodismo, la cultura, las asociaciones cívicas, las fuerzas armadas y los partidos liberales o socialdemócratas. Sin embargo, el crecimiento del antisemitismo político y racial demostró que la integración cultural y el servicio a la nación no garantizaban la aceptación cuando la pertenencia nacional pasó a definirse por la ascendencia.

Los primeros judíos reformistas alemanes llegaron a Estados Unidos principalmente entre 1820 y 1880, atraídos por mejores oportunidades económicas, la libertad religiosa y la posibilidad de escapar de las restricciones y discriminaciones existentes en Europa Central. Este flujo migratorio continuó hasta el Emergency Quota Act de 1921 y el Immigration Act de 1924, ambos destinados a restringir la inmigración procedente del sur y el este de Europa, incluida la inmigración judía. El proyecto de ley Wagner-Rogers, de 1939, que buscaba admitir a 20.000 niños judíos alemanes fuera del sistema de cuotas, fue rechazado por el Congreso. Ese mismo año, al barco St. Louis, que transportaba a más de 900 refugiados judíos, se le negó la autorización para desembarcar. El sistema de cuotas permaneció vigente hasta la aprobación del Hart-Celler Act de 1965 (Immigration and Nationality Act), que eliminó las cuotas basadas en el origen nacional.

En Estados Unidos, la expresión "judíos liberales" puede referirse tanto a una corriente religiosa, especialmente el judaísmo reformista, como a una orientación política progresista. Ambas poseen importantes raíces en el judaísmo reformista alemán y húngaro. Este grupo constituye el mayor segmento del judaísmo estadounidense. Las dos categorías están relacionadas, pero no son idénticas. La vida judía estadounidense presenta una considerable diversidad ideológica. Muchos judíos participan en causas relacionadas con las libertades civiles, la separación entre religión y Estado, los derechos de las minorías, la inmigración y la justicia social, además de numerosas iniciativas filantrópicas inspiradas por el concepto judío de Tikkun Olam, la obligación de reparar o mejorar el mundo.

A diferencia del caso alemán, el pluralismo constitucional estadounidense permitió, hasta muy recientemente, combinar la identidad judía con la participación política y cultural. En gran parte del país, una persona podía identificarse públicamente como judía, participar en debates nacionales e integrar amplias coaliciones sin verse obligada a renunciar a su identidad. Sin embargo, persisten el antisemitismo, la polarización política y las acusaciones de doble lealtad. Muchos ejemplos de este fenómeno surgieron después de la masacre perpetrada contra civiles israelíes por la organización terrorista palestina Hamás el 7 de octubre de 2023.

La guerra entre Israel y Hamás, así como los debates más amplios sobre el terrorismo palestino, intensificaron estas tensiones. La crítica al gobierno democráticamente electo de Israel, a sus operaciones militares o a sus políticas con respecto a los palestinos es ampliamente considerada una parte legítima del debate político. La diferencia, argumentan algunos, es que un escrutinio similar no siempre se aplica de la misma manera a las acciones de otros Estados. Desde esta perspectiva, el antisionismo se entiende como una forma de judeofobia.

El problema surge cuando tales críticas, legítimas o no, son amplificadas por todos los medios disponibles y resultan en la atribución colectiva de responsabilidad a los judíos en general, incluidos aquellos que no son ciudadanos israelíes, no apoyan al gobierno de Israel o critican abiertamente sus políticas.

La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y el Documento Nexus distinguen la crítica política del prejuicio. Ambos consideran antisemita responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel simplemente por ser judíos (IHRA, 2016; Nexus Project, s. f.). Esta distinción no disminuye el sufrimiento de los palestinos ni impide responsabilizar a líderes políticos y organizaciones gobernantes, ya sea en Gaza o en Judea y Samaria. Por el contrario, busca evitar que un conflicto entre un Estado soberano reconocido y movimientos políticos o terroristas que mantienen el poder sin una participación democrática significativa se transforme en una acusación contra toda una comunidad religiosa y cultural. Investigaciones del Pew Research Center también confirman una considerable diversidad de opiniones tanto en la sociedad estadounidense como entre los propios judíos estadounidenses (Alper, 2024; Silver et al., 2024).

Hay ejemplos recientes de judíos que se convirtieron en víctimas de prácticas judeofóbicas simplemente por ser judíos:

Matisyahu (Matthew Miller) , cantante cuyas presentaciones en Arizona, Nuevo México y Chicago fueron canceladas en 2024.

, cantante cuyas presentaciones en Arizona, Nuevo México y Chicago fueron canceladas en 2024. Joshua Leifer , autor de Tablets Shattered: The End of an American Jewish Century and the Future of Jewish Life. Un evento de lanzamiento de su libro fue cancelado por PowerHouse Books, en Brooklyn, Nueva York, en agosto de 2024, supuestamente por razones de seguridad, aproximadamente una hora antes de su inicio.

, autor de Tablets Shattered: The End of an American Jewish Century and the Future of Jewish Life. Un evento de lanzamiento de su libro fue cancelado por PowerHouse Books, en Brooklyn, Nueva York, en agosto de 2024, supuestamente por razones de seguridad, aproximadamente una hora antes de su inicio. Nancy Fraser , filósofa estadounidense. La Universidad de Colonia, en Alemania, retiró una invitación para que ocupara una prestigiosa cátedra visitante después de que firmara una carta titulada Philosophy for Palestine.

, filósofa estadounidense. La Universidad de Colonia, en Alemania, retiró una invitación para que ocupara una prestigiosa cátedra visitante después de que firmara una carta titulada Philosophy for Palestine. Philip Simon y Rachel Creeger , comediantes cuyos espectáculos en el Edinburgh Fringe, en Escocia, fueron cancelados por Whistle Binkies en julio de 2025 debido a supuestas preocupaciones de seguridad. Simon sostuvo que la decisión estaba relacionada con su identidad judía y sus posiciones sobre Israel.

, comediantes cuyos espectáculos en el Edinburgh Fringe, en Escocia, fueron cancelados por Whistle Binkies en julio de 2025 debido a supuestas preocupaciones de seguridad. Simon sostuvo que la decisión estaba relacionada con su identidad judía y sus posiciones sobre Israel. Yohay Sponder, comediante israelí cuya presentación en Ámsterdam fue cancelada en enero de 2025 después de recibir amenazas relacionadas con su identidad israelí. Posteriormente se presentó en otro lugar, aunque numerosas salas de espectáculos se negaron a recibirlo.

La situación en las universidades es particularmente preocupante.

En la Universidad de Columbia, en 2024, se reportaron casos de exclusión y acoso contra estudiantes judíos, incluidos enfrentamientos con estudiantes que llevaban estrellas de David. Durante las protestas se documentaron carteles y consignas como "Los sionistas no son bienvenidos aquí". Algunos estudiantes judíos alegaron haber sido impedidos de entrar o participar en determinadas áreas del campus por ser considerados sionistas. Muchos informaron sentirse estigmatizados por su identidad.

Irónicamente, la organización judía antisionista Jewish Voice for Peace tuvo sus capítulos en la Universidad de Columbia y la Universidad George Washington suspendidos en noviembre de 2023. Las autoridades universitarias alegaron violaciones de políticas relacionadas con amenazas e intimidación. El episodio ilustra un punto importante: después del 7 de octubre, los judíos antisionistas también fueron objeto de medidas de exclusión, aunque por razones distintas.

En junio de 2024, en UCLA, tres estudiantes judíos presentaron una demanda alegando que un campamento propalestino les impedía acceder libremente a determinadas áreas del campus, descritas por ellos como una "Zona de Exclusión para Judíos". Afirmaron que la universidad permitió, en la práctica, que los manifestantes controlaran el acceso a esas áreas. Según los críticos, el área de protesta se convirtió en un espacio donde los estudiantes que no aceptaran determinadas condiciones relativas a Israel podían ser excluidos.

En la Universidad de California en Berkeley, en noviembre de 2023, profesores y estudiantes iniciaron una demanda federal alegando que al menos veintitrés organizaciones o programas universitarios mantenían políticas o prácticas excluyentes basadas en la identidad judía o la afiliación sionista. Estas prácticas supuestamente afectaban tanto a estudiantes como a profesores.

En la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, numerosos estudiantes judíos informaron durante 2024 que estaban siendo excluidos de organizaciones estudiantiles debido a su identidad judía o sionista.

La Universidad de Harvard tampoco quedó al margen de las controversias. Entre 2023 y 2024, investigaciones concluyeron que el antisemitismo constituía un problema significativo en el campus. Posteriormente, demandas federales alegaron que la universidad había mostrado una indiferencia deliberada ante un ambiente hostil para estudiantes judíos e israelíes.

Autores judíos también denunciaron boicots editoriales desde 2024. PEN America señaló que escritores judíos e israelíes denunciaron boicots, listas negras, presiones para minimizar su identidad judía y el rechazo de trabajos etiquetados como "sionistas".

Al igual que los judíos alemanes antes de la Shoá (Holocausto), los judíos estadounidenses y europeos contemporáneos comparten el deseo de conciliar la identidad judía y la ciudadanía nacional. Tanto los asimilacionistas alemanes como muchos judíos liberales estadounidenses participaron en las instituciones generales de la sociedad, y no únicamente en organizaciones específicamente judías. En ambos contextos, la educación, el ascenso profesional, la prensa y la vida cívica ofrecieron caminos para la integración y la influencia.

Surge entonces una cuestión central: ¿hasta qué punto la identidad judía debe permanecer privada, ser reformulada o hacerse visible para ser considerada legítima por la mayoría? La diferencia fundamental, sin embargo, es institucional. En Alemania, la emancipación era reciente y reversible. En Estados Unidos contemporáneo, una ciudadanía pluralista y protecciones más sólidas a la libertad religiosa ofrecen mayores garantías para la preservación de identidades múltiples. Aun así, las actuales políticas de identidad pueden hacer que esta situación sea más frágil, especialmente cuando Israel y los judíos son retratados como el arquetipo del opresor, de la misma manera que los nazis alguna vez retrataron a los judíos como la personificación del mal. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas.

En Alemania, la asimilación podía implicar una intensa germanización cultural y, en algunos casos, la conversión o el alejamiento de la comunidad judía. El posterior nacionalismo racial demostró que ni siquiera estas decisiones ofrecían protección a quienes eran clasificados como judíos por el Estado y, posteriormente, por la sociedad en su conjunto. Cabe recordar que tener apenas un abuelo judío podía conducir desde el internamiento en campos de concentración hasta la muerte en cámaras de gas.

En Estados Unidos, la integración generalmente adoptó la forma del pluralismo, permitiendo a los judíos preservar sus prácticas, símbolos e instituciones mientras participaban plenamente en la vida pública. En consecuencia, antes del auge de las actuales políticas de identidad, el liberalismo en el contexto estadounidense era generalmente una opción religiosa o política dentro del sistema, y no una condición necesaria para obtener derechos civiles básicos. Esta diferencia dificulta equiparar ambos fenómenos sin considerar los diferentes niveles de seguridad jurídica existentes en cada contexto.

En conclusión, la integración de una minoría depende tanto de su disposición a participar como de la forma en que el Estado y la sociedad definen la ciudadanía. La experiencia alemana demuestra que el patriotismo, la adaptación cultural y el compromiso con valores liberales no necesariamente protegen contra extremismos que transforman la diferencia en una categoría racial o religiosa. El caso estadounidense ofrece condiciones institucionales más favorables y mayores oportunidades para combinar múltiples identidades, aunque no elimina la judeofobia ni las presiones generadas por conflictos internacionales.

Conclusión

En particular, los debates sobre Israel y Palestina exigen una distinción clara entre la crítica, justificada o no, a las políticas israelíes y la responsabilización colectiva de los judíos. Ciudadanos, educadores, periodistas y líderes políticos deben condenar tanto el antisemitismo como la deshumanización y el sufrimiento de los palestinos. Deben verificar la información antes de divulgarla y responsabilizar a gobiernos e instituciones sin atribuir culpa a pueblos enteros. Defender los derechos humanos de un grupo no exige negar la dignidad o la seguridad de otro. El desafío democrático consiste en transformar la indignación en participación cívica, diálogo informado y solidaridad universal.

¿No le parece así? Yo pienso que sí.

Referencias

Alper, B. A. (2024, 2 de abril). How U.S. Jews Are Experiencing the Israel-Hamas War. Pew Research Center.

Columbia University Task Force on Antisemitism. (2024, August). Report #2: Columbia University student experiences of antisemitism and recommendations for promoting shared values and inclusion. Columbia University. Columbia University

Frankel v. Regents of the University of California, No. 2:24-cv-04702-MCS-PD (C.D. Cal. Aug. 13, 2024). Preliminary injunction. U.S. District Court for the Central District of California. Court order

Gensler, A. (2024, February 20). Matisyahu shows canceled in Santa Fe and Tucson following staff shortages. Pollstar. Pollstar

Hajdenberg, J. (2024, March 8). For the 3rd time, Matisyahu concert canceled amid threat of pro-Palestinian protests. Jewish Telegraphic Agency. Jewish Telegraphic Agency

Harvard University. (2025). Final report of the Presidential Task Force on Combating Antisemitism and Anti-Israeli Bias. Harvard University

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). (2016). Working Definition of Antisemitism.

Kaleem, J. (2024, August 13). Judge orders UCLA to ensure equal campus access to Jewish students after pro-Palestinian protests. Los Angeles Times. Los Angeles Times

Nexus Project. (s. f.). The Nexus Document: Understanding Antisemitism at Its Nexus with Israel and Zionism.

Silver, L., Alper, B. A., Keeter, S., Lippert, J., & Mohamed, B. (2024, 21 de marzo). Majority in U.S. Say Israel Has Valid Reasons for Fighting; Fewer Say the Same About Hamas. Pew Research Center.

Tolin, L., Baum, G., & Margolies, M. (2026, July 9). A silent moratorium: Interviews with Israeli and Jewish writers who report facing rising isolation and exclusion. PEN America. PEN America

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Tress, L. (2024, August 23). Brooklyn book launch canceled over “Zionist” moderator is rescheduled for next week. New York Jewish Week. New York Jewish Week

University of Cologne. (2024, April 5). Withdrawal of the Albertus Magnus Professorship 2024. University of Cologne

Autor

Rolando Behar es Senior Fellow especializado en asuntos relacionados con Israel y Cuba, con una larga trayectoria en incidencia internacional, comentario público y relaciones intercomunitarias. Ha contribuido con análisis y comentarios a medios de comunicación internacionales y ha representado a organizaciones como la Unión Liberal Cubana y la Federación Sefardí Latinoamericana. Fue cofundador y copresidente de la Hispanic Jewish Initiative de la Anti-Defamation League (ADL) y, en 2013, recibió el ADL Distinguished Community Service Award por su liderazgo en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos. Paralelamente a su labor en asuntos públicos, cuenta con experiencia profesional en los sectores financiero y de inversiones, particularmente en áreas relacionadas con la estructuración de activos y el desarrollo estratégico.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com