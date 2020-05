Llega a su final "The Last Dance" sobre Michael Jordan

La serie con 10 episodios, se emitió en Estados Unidos cinco domingos consecutivos por la noche entre el 19 de abril y el 17 de mayo. Los capítulos fueron de dos horas cada uno.

The Last Dance incluyó imágenes inéditas de esa temporada, en la que los Bulls, liderados por Michael Jordan, fueron por su sexto campeonato en ocho años en la NBA.

El documental que tomó casi un cuarto de siglo en producirse. Se gestó en el otoño de 1997, cuando Jordan, el dueño de los Bulls Jerry Reinsdorf y el entrenador Phil Jackson permitieron que las cámaras de NBA Entertainment siguieran al equipo durante toda la campaña.

ESPN ya había dicho que The Last Dance incluía “amplios perfiles de los principales compañeros de equipo de Jordan, incluyendo a Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr”, además de Jackson.

“Michael Jordan y los Bulls de los 90 no sólo eran una super estrellas del deporte, eran un fenómeno global”, dijo Jason Hehir, el director de la serie. “Producir Making The Last Dance fue una oportunidad increíble de explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo. Durante casi tres años, investigamos a fondo para presentar la historia definitiva de una dinastía que definió una era y presentar a estos héroes deportivos como humanos”.

El documental generó numerosos comentarios en Twitter, donde muchos alabaron la trayectoria de las estrellas protagonistas. Incluso muchos de sus compañeros de profesión, muchos de ellos estrellas, volcaron sus impresiones a través de la red social.

"Me alegra que Scottie consiga el respeto que se merece, era una bestia", apuntó Tristan Thompson, de los Cavaliers de Cleveland. "Yo quería ser como Scottie en la cancha", confesó Garrett Temple, que juega con los Nets de Brooklyn.

"El último baile de Michael Jordan es fantástico y me encantaron los dos capítulos. Los fans jóvenes que nunca vieron a Michael jugar ahora entienden por qué es THE GOAT (The Greatest Of All Time-El Mejor Jugador de la Historia) del baloncesto", explicó Magic Johnson.

Dwyane Wade también alabó a su compañero. "Michael Jordan lo tenía. Fue el elegido para ser THE GOAT", señaló el exjugador del Heat de Miami.

La producción contó con las apariciones de otras personalidades como Steve Kerr, Bill Wennington o el laureado entrenador Phil Jackson.

El documental de Michael Jordan, The Last Dance, reveló el lado más humano de la leyenda del baloncesto.

Eso quedó de manifiesto durante los capítulos 7 y 8, incluyendo un momento muy emotivo después que Jordan ayudó a los Bulls a conquistar su cuarto título de la NBA al derrotar a los Seattle Supersonics en el 1996, el primer campeonato tras la trágica muerte de su padre James.

Michael Jordan fue captado en el camerino sollozando en el suelo abrazado a un balón. La imagen no es nueva, pero por primera vez se puede escuchar el audio del sobrecogedor llanto que sucedió precisamente en un “Día de los Padres”.

Previo a ese momento, Jordan puso en perspectiva el significado de ganar ese título en un día tan importante.

“Ni siquiera puedo describirlo con palabras, en el Día del Padre, lo que esto significa para mí”, dijo Michael Jordan en la cancha después de la victoria. “Sé que él está mirando. Para mi esposa, mis hijos, mis hermanos y hermanas, esto es para papá. Estoy muy feliz por él”.