Lo que no sabe de "Bonita", el nuevo tema de la Srta. Dayana

MIAMI.- Dayana Chávez Victoria, conocida artísticamente como la Señorita Dayana, está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. No solo está a punto de convertirse en madre por segunda vez, sino que su más reciente sencillo, Bonita, se ha posicionado con fuerza en redes sociales, logrando un lugar en el Top 5 de las canciones más utilizadas en TikTok.

Detrás del éxito de la canción, escrita por el compositor cubano Osmany Espinosa, quien ha trabajado con la cantante en otras ocasiones, hay una historia que ha dado mucho de qué hablar, especialmente por el polémico video que acompaña el tema, dirigido por Miguel Ángel Productions.

“Desde que estaba grabando la canción, ya tenía claro en mi mente cómo quería que fuera el video, desde el principio hasta el final, y creo que lo logramos muy bien”, destacó.

El videoclip, grabado como si se tratara de la boda real de la artista con su pareja Mario, generó revuelo entre sus seguidores. En las imágenes, se ve a la cantante vestida de novia, con un majestuoso vestido blanco, caminando hacia el altar mientras interpreta el tema. Aunque no se trató de una ceremonia auténtica, el nivel de detalle y la emoción transmitida confundieron a muchos.

Las redes sociales estallaron con halagos, pero también con cuestionamientos hacia la reina del reguetón cubano, quien admitió haber tenido dudas sobre la estrategia de marketing empleada para el lanzamiento del video.

“Yo sé que mis seguidores son fieles a la causa y se iban a sentir mal por mi porque iban a creer que me había pasado algo malo en la boda y se iban a herir sensibilidades y eso iba a ser una de las consecuencias de lo que estábamos haciendo, pero también tenía la fe de que una vez se viera el producto final pues mis seguidores iba a estar felices de que no había pasado nada y que estábamos haciendo un videoclip maravilloso y me iban a apoyar”, agregó. A la vez que se disculpó con el público reconociendo que los respeta y admira al igual que respeta mucho su trabajo.

Con esta propuesta audaz, Dayana rompe esquemas y desafía estereotipos, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Por primera vez en una de sus producciones audiovisuales, incluyó a miembros de la comunidad LGBTQ+. Además, el momento no podría ser más oportuno: su embarazo ha sido una fuente de inspiración para mantenerse activa y creativa, reflejo de su inquebrantable energía.

“Es una locura hermosa ver cómo la canción conecta con tantas personas. Me han escrito mujeres de Chile, Uruguay, España, Perú y muchos otros países, lo que me llena de una enorme satisfacción. ¡Incluso embarazadas han hecho su propia versión del video!”, comentó emocionada.

Entre la dulce espera de su segundo hijo, del cual aún no conoce el sexo ñ, y el arrollador éxito de Bonita, que ya suma millones de reproducciones y cuyo hashtag oficial está arrasando en TikTok, la Señorita Dayana demuestra que no hay límites cuando se combinan talento, pasión y un mensaje poderoso.

Mientras tanto, sus fans no dejan de especular: ¿habrá boda real después de todo? Por ahora, la artista guarda silencio, aunque promete seguir sorprendiendo. Entre sus proyectos futuros, destaca el lanzamiento en enero de 2025 de su próximo hit, Cinco letras.