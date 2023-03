Lo que presenta la escena de Miami esta semana

Comienza la cuadragésima edición del Festival Internacional de cine de Miami, donde se presentarán a lo largo de 10 días, alrededor de 140 películas, entre largometrajes, documentales y cortometrajes, procedentes de casi todos los rincones del mundo. El evento miamense, convocado por el Miami Dade College, abre el viernes 3 con el film Somewhere in Queens, dirigida por Ray Romano. El importante y competitivo Festival tendrá una significativa representación de películas relacionadas con el cine cubano. Entre ellas destacan El caso Padilla, documental de Pavel Giroud, que incluye imágenes inéditas de la llamada “autocrítica” del escritor. Más películas cubanas, AfroCuba ’78, dirigida por Emilio Oscar Alcalde; El trueno y el viento, de Jorge Soliño; Bebo, dirigida por Ricardo Bacallao; Patria y Vida: The Power of Music, documental de Beatriz Luengo; Journey to Hope (El adiós a la esperanza), de Lieter Ledesma sobre la Operación Pedro Pan, una producción de este Diario Las Américas. También hará su presentación el filme Febrero, del actor, escritor y guionista Hansel Porras García. El cineasta Carlos Lechuga presenta su largometraje Vicenta B.; Eliecer Jiménez estrena Havana Stories; mientras que los realizadores Lilo y Camilo Vilaplana acude con Plantadas, sobre las presas políticas cubanas. Para la programación completa, visitar el portal: https://miamifilmfestival2023.eventive.org/welcome