Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La comedia Cuban Chicken Soup: When There's No More Café (Sopa de pollo cubana: cuando ya no hay café), del equipo que creó la simpática pieza ¡Fuácata! , tendrá su estreno mundial este viernes 3 de mayo, a las 7:30 pm, en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center, 1600 Biscayne Blvd., Miami, 33132. La obra escrita por Elena María García y Stuart Meltzer, en lo que han denominado un “nuevo tour de force cómico protagonizado por la incomparable Elena María García”, presenta a un personaje que “debe sortear giros inesperados y contar con viejos amigos (y nuevos) para que la ayuden a superar un día lleno de crisis. La buena noticia es que cuando te quedas sin café, siempre hay sopa de pollo casera de Mami para hacer el mundo mejor”. Boletos desde $55.