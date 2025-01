Lo que presenta la escena en Miami esta semana

NoCap

El rapero NoCap celebra el lanzamiento de su segundo álbum Before I Disappear Again con una gira homónima que inicia el sábado 18 de noviembre en el The Fillmore Miami Beach.

Las entradas pueden adquirirse en la página web del artista nocap.com o en Livenation.

Candlelight: Best of Bridgerton

Del 17 de enero hasta el 8 de febrero la serie Candlelight presenta un concierto a la luz de las velas que revive las mejores adaptaciones de la música pop de la serie de Netflix Bridgerton. La cita es en el Scottish Rite Temple de Miami a las 6:30 p.m, y las entradas oscilan desde los 38 dólares.

Arsht Gospel Choir Invitational

El Arsht Center invita a los amantes de la música a disfrutar de un día de gospel en el evento inaugural Arsht Gospel Choir Invitational organizado por Corey Edwards. El espectáculo tendrá una actuación especial del Florida Fellowship Super Choir y el Ambassador Chorale, dirigido por la Dra. Argarita Johnson-Palavicini.

Escena

Un millón por la rosa de mi esposa

El dramaturgo Jesús Rafael presenta una comedia de enredos y situaciones que estará disponible desde el 18 de enero hasta el 2 de febrero en el Teatro Trail. La sinopsis de esta puesta en escena presenta a un multimillonario Barón rumano que le propone a un matrimonio de Hialeah un curioso acuerdo: "ofrece un millón de dólares por la Rosa de su esposa".

Las entradas se pueden adquirir en www.teatrotrail.com.

Gonzalo Mihail en No es tan serio

El humorista Gonzalo Mihail regresa al escenario del Tatro Trail el 23 de enero para presentar su stand up No es tan serio, un espectáculo que promete risas infinitas a través de historias tragicómicas.

Las entradas se pueden adquirir en www.teatrotrail.com.

Los pájaros tirándole a la escopeta

La comedia de Rolando Díaz continúa en el Teatro Trail, del 3 de enero al 9 de febrero. Emilito y Magdalena están muy enamorados y todo marcha bien hasta que descubren que el padre de ella y la madre de él mantienen un romance. Dirigida por Yusnel Suárez, con Albertico Pujol, Beatriz Valdés, Susana Pérez, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en www.teatrotrail.com.

Kabeto en Probanditoe!

El comediante Kabeto llega al Teatro Trail con Probanditoe!, un show íntimo donde a primera instancia la interacción con el público es fundamental para poner el ambiente sabroso y así construir junto con ellos las ideas que va desarrollando con la finalidad de hacerles reír y encontrar así el material de stand up ideal para su próximo evento personal. El evento cuenta con un comediante invitado, para el público también hay un momento reservado, pero ya eso depende si vienen a ver cuál es.

Las funciones son del 3 al 31 de enero, todas a las 9:00 p.m. Los boletos en www.teatrotrail.com.

Mi Madre, mi novia y yo

Fernando, un eterno solterón, por primera vez le presentará su novia a su avasalladora madre. La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. La obra se presentará el 11, 18 y 25 de enero en el Teatro 8, 2173 SW 8 St. Boletos en el portal teatro8.com o en la taquilla.

POTUS

Llega al Adrienne Arsht Center la comedia POTUS, una obra que trata sobre las mujeres a cargo del líder del mundo libre. "Cuando el presidente, sin saberlo, convierte una pesadilla de relaciones públicas en una crisis global, las siete mujeres brillantes y atribuladas en las que más confía arriesgan su vida, su libertad y la búsqueda de la cordura para mantener al comandante en jefe alejado de los problemas", reza la sinopsis.

Funciones del 9 al 26 de enero. Para boletos, visite www.arshtcenter.org.

The Tina Turner Musical

El musical aborda el viaje inspirador de la Reina del Rock n' Roll. El espectáculo se pasea por los éxitos de la artista, con la participación del Teatro de la Ópera del Ballet Ziff. Funciones del 14 al 19 de enero en Arsht Center.

Los boletos se pueden adquirir en www.arshtcenter.org.

Artes Visuales

Exposición de Celia Cruz

El Pinecrest Gardens presenta hasta el 2 de febrero una exhibición que celebra el centenario de la Guarachera de Cuba. La exhibición destaca la era dorada de Celia Cruz, 1950-1965, mostrando su notable carrera a través de fotografías, documentos personales, vestidos icónicos y su música inolvidable. Esta exposición complementa la serie de música en vivo Noches Tropicales de 2025 en Pinecrest Gardens.

Art Deco Weekend

Organizado por la Design Preservation League (MDPL), el Art Deco Weekend rinde homenaje a la arquitectura y el estilo del distrito histórico Art Deco que continúa dando forma a Miami Beach. El festival se llevará a cabo en Ocen Drive y contará con diversas exposiciones de este movimiento artístico.

Alexandre Arrechea: Herramienta Desnuda

Hasta el 18 de enero podrás visitar la muestra Alexandre Arrechea: Herramienta Desnuda, una instalación multimedia inmersiva que alienta al público a reflexionar sobre cómo las elecciones, los movimientos y las intervenciones personales pueden dar forma al mundo que los rodea.

Just for Me: Anatomy Adventure

El Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost ofrece este sábado 18 de enero, de 10 a 11:30 a. m., una experiencia acogedora y sensorial para personas y familias con diversas necesidades sensoriales y de accesibilidad.

Literatura

Tertulia

El profesor Benjamin Barson analiza su libro Brassroots Democracy: Maroon Ecologies and the Jazz Commons, una obra en la que el músico e historiador profundiza en la intersección del jazz temprano y los movimientos sociales de la Nueva Orleans, así como en las conexiones culturales y políticas entre Haití y Nueva Orleans, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el papel del jazz en las luchas del Black Atlantic.

El evento se realizará en Books & Books, ubicado en 265 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134. La entrada es gratuita y habrá libros disponibles para su compra.

Diversión

Luminosa: A Festival of Lights

Luminosa regresa por tercer año con nuevas exhibiciones que llevan a un viaje mágico, a un mundo de cuento de hadas y un pueblo navideño. La experiencia está disponible hasta el 8 de marzo de 2025. De domingo a jueves en Jungle Island, de 5:30 p.m. a 10 p.m. y viernes y sábado de 5:30 p.m. a 11 p.m.