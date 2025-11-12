Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Obra que conforma la exposición La muestra Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025. Instituto Italiano de Cultura de Miami

Kaytranada y Justice traen su gira al Kaseya Center este domingo 16 de noviembre, con un invitado especial: Sam Gellaitry. Más información en www.kaseyacenter.com .

CUMBRE Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

Thomson Plaza for the Arts

La serie Live on the Plaza presenta a Idyllic Funk Band, una enérgica agrupación que fusiona diversos géneros, arraigada en la vibrante cultura de Miami y liderada por el baterista Daniel Washington. Combinando a la perfección jazz, jazz latino, reggae, R&B, gospel y funk, el grupo se presentará el miércoles 19 de noviembre a las 7:30 p.m. Entradas en: www.arshtcenter.org

Escena

Teatro Trail

Lo que se permite se repite es un monólogo reflexivo, confrontador y sarcásticamente divertido en el que Alejandra Azcárate ofrece una experiencia muy emotiva. Jueves 13 de noviembre, a las 8 pm. Más información: https://www.teatrotrail.com/

Artes Visuales

Instituto cultural

El Instituto Italiano de Cultura de Miami acoge una exposición fotográfica hasta el 26 de noviembre. La muestra Viaje por Cerdeña. El Solsticio de la Fotografía 2018-2025, curada por el fotógrafo Marco Delogu, tiene como objetivo promover la fotografía italiana contemporánea y profundizar en el conocimiento de Cerdeña. 209 Altara Ave., en Coral Gables, de lunes a viernes, de 9:30 am a 5 pm.

Mindy Solomon

Mindy Solomon se complace en presentar Purgatory Mutt, la tercera exposición individual de obras de Jiha Moon en la galería que estará disponible hasta el 22 de noviembre. La muestra, que reúne tapices y esculturas de cerámica, amplía la exploración que la artista lleva a cabo sobre criaturas híbridas y míticas: figuras que conectan el folclore, la narrativa personal y la experiencia vital contemporánea. Más información en: https://mindysolomon.com/exhibition