miércoles 26  de  noviembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 27 de noviembre al 5 de diciembre

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Christian Nodal trae su gira PA’L CORA al escenario del Kaseya Center este viernes 28 de noviembre. Más información y entradas a la venta en kaseyacenter.com

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"
Taylia Valladares, de 25 años es la acusada en este incidente.
VIOLENCIA

Detienen a una joven de 25 años tras incidente violento con su madre en una gasolinera del suroeste de Miami-Dade

Arsht Center

La gira por EEUU del concierto inspirado en la película de Disney, Moana, llega al Knight Concert Hall del Arsht Center. El espectáculo incluye una proyección de la cinta animada acompañada por un conjunto en vivo de los mejores músicos de estudios de Hollywood, maestros del ritmo polinesio y vocalistas. Sábado 29 de noviembre a las 6:30 pm. Adquiera sus entradas en arshtcenter.org

Escena

Teatro Trail

IA Ignorancia artificial, un espectáculo de Alexis Valdés, aborda el peligro de la sabiduría y la utilidad de la ignorancia, una reflexión mordaz y llena de humor sobre el futuro y el conocimiento. La pieza se estrena el sábado 29 de noviembre, a las 9 pm, en el Teatro Trail. Más información en teatrotrail.com

Artes Visuales

Mindy Solomon

My Sunshine, una nueva obra de Asif Hoque, se puede apreciar en la galería Mindy Solomon. Se trata de la tercera vez que el artista radicado en Brooklyn expone en ese espacio cultural. La muestra se puede visitar a partir del domingo 30 de noviembre. Más información enmindysolomon.com

Bass Museum of Art

Bass Museum of Art acoge la exposición assume vivid astro focus: XI, una instalación envolvente que se extiende desde el suelo hasta el techo en un papel tapiz con estampados densos y asientos multicolores. Se trata de un escenario modular con calcomanías digitales y esculturas que se transforman en elementos escénicos y una proyección a gran escala que cubre toda una pared. Más información en: thebass.org

Letras

Books & Books

Tim Reynolds habla sobre The Miami Heat: An Illustrated Timeline, un tributo rico en fotografías a los años de la dinastía y las leyendas de Miami. Domingo 30 de noviembre, a las 7 pm., en Books & Books, en Coral Gables. Más información eventbrite.es

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

