Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal trae su gira PA’L CORA al escenario del Kaseya Center este viernes 28 de noviembre. Más información y entradas a la venta en kaseyacenter.com

VIOLENCIA Detienen a una joven de 25 años tras incidente violento con su madre en una gasolinera del suroeste de Miami-Dade

Arsht Center

La gira por EEUU del concierto inspirado en la película de Disney, Moana, llega al Knight Concert Hall del Arsht Center. El espectáculo incluye una proyección de la cinta animada acompañada por un conjunto en vivo de los mejores músicos de estudios de Hollywood, maestros del ritmo polinesio y vocalistas. Sábado 29 de noviembre a las 6:30 pm. Adquiera sus entradas en arshtcenter.org

Escena

Teatro Trail

IA Ignorancia artificial, un espectáculo de Alexis Valdés, aborda el peligro de la sabiduría y la utilidad de la ignorancia, una reflexión mordaz y llena de humor sobre el futuro y el conocimiento. La pieza se estrena el sábado 29 de noviembre, a las 9 pm, en el Teatro Trail. Más información en teatrotrail.com

Artes Visuales

Mindy Solomon

My Sunshine, una nueva obra de Asif Hoque, se puede apreciar en la galería Mindy Solomon. Se trata de la tercera vez que el artista radicado en Brooklyn expone en ese espacio cultural. La muestra se puede visitar a partir del domingo 30 de noviembre. Más información enmindysolomon.com

Bass Museum of Art

Bass Museum of Art acoge la exposición assume vivid astro focus: XI, una instalación envolvente que se extiende desde el suelo hasta el techo en un papel tapiz con estampados densos y asientos multicolores. Se trata de un escenario modular con calcomanías digitales y esculturas que se transforman en elementos escénicos y una proyección a gran escala que cubre toda una pared. Más información en: thebass.org

Letras

Books & Books

Tim Reynolds habla sobre The Miami Heat: An Illustrated Timeline, un tributo rico en fotografías a los años de la dinastía y las leyendas de Miami. Domingo 30 de noviembre, a las 7 pm., en Books & Books, en Coral Gables. Más información eventbrite.es