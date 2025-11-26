Marlins retomarán negociaciones para extender el contrato de Eury Pérez este invierno

El dominicano Eury Pérez, de los Marlins de Miami, trabaja durante una apertura primaveral ante los Mets de Nueva York, el 8 de marzo de 2024.

Los Miami Marlins planean reactivar las negociaciones para una extensión de contrato con el lanzador derecho Eury Pérez durante esta offseason, según informó The Athletic. El club ya había mantenido conversaciones con el joven pitcher durante los Entrenamientos de Primavera, mientras se encontraba en plena rehabilitación de cirugía Tommy John, pero no alcanzaron un acuerdo antes del inicio de la temporada 2025.

Fuentes de MLB.com aseguran que la franquicia tiene la intención de volver a reunirse con los representantes de Pérez, reflejando un plan claro de asegurar su núcleo de jugadores jóvenes, una estrategia que también ha quedado evidenciada en los recientes contactos con el All-Star Kyle Stowers para otra posible extensión.

Un proyecto adelantado y con ambiciones

Los Marlins vienen de una sorprendente campaña con una mejoría de 17 victorias respecto al año anterior, quedando en la lucha por los playoffs hasta los últimos días de la temporada. Eso ha impulsado al equipo a acelerar su ventana de competitividad y considerar incorporaciones vía agencia libre que complementen su roster actual.

Además, todo el roster de 40 jugadores permanecerá bajo control contractual por al menos dos temporadas más, lo que da al club estabilidad para planificar el futuro.

Eury Pérez (5).jpg Eury Pérez de los Marlins de Miami lanza contra los Mets de Nueva York en un juego de pretemporada, el 2 de marzo de 2024, en Júpiter, Florida. AP Foto/Jeff Roberson

Eury Pérez: control contractual y precedentes

Pérez, que cumplirá 23 años el 15 de abril, no será elegible para arbitraje hasta después de la temporada 2026 y no podrá ser agente libre hasta finalizada la campaña 2029, cuando tenga 26 años. Comparte representante con su mentor Sandy Alcantara, quien firmó una extensión de cinco años y 56 millones de dólares con Miami en 2021.

Firmar extensiones para abridores antes de su temporada de 23 años es poco común. Desde el año 2000, solo unos pocos lanzadores lo han logrado, entre ellos:

Brett Anderson (A’s, 2010)

Jeff Samardzija (Cubs, 2007)

CC Sabathia (Cleveland, 2005)

Julio Teheran (Braves, 2014)

Trevor Cahill (A’s, 2011)

Martín Pérez (Rangers, 2013)

Roy Halladay (Blue Jays, 2000)

Un paso estratégico para el futuro de Miami

La posible extensión de Eury Pérez sería un movimiento clave para los Marlins, no solo para asegurar a uno de sus pilares del pitcheo, sino para consolidar una estructura competitiva que pueda mantenerse durante varios años. Con un equipo joven, una temporada alentadora y un proyecto en clara ascensión, Miami parece decidida a apostar fuerte por su futuro inmediato.