miércoles 3  de  diciembre 2025
POLÉMICA

Desalojan a Paulina Rubio en Miami por no pagar hipoteca

La cantante hipotecó su casa luego de solicitar un préstamo para saldar las deudas de los litigios contra sus exesposos

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Paulina Rubio enfrenta un nuevo episodio legal, y es que la intérprete mexicana ha sido desalojada de su hogar en Miami por no cumplir con los pagos establecidos de la hipoteca.

Se especula que la razón de esto se debe a la compleja situación financiera que atraviesa a causa de los litigios con sus exesposos Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

Problemas económicos

La información fue revelada por la comunicadora Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, quien destacó que la intérprete de Yo no soy esa mujer había solicitado un préstamo bancario para asumir los gastos legales que mantiene con Vallejo-Nágera y Bazúa.

Sin embargo, para que el banco aprobara la operación debió hipotecar su hogar.

"A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron", confirmó la periodista.

Asimismo, en el programa, la periodista Shanik Berman explicó que la situación económica que enfrenta no solo se relaciona a lo que ha debido pagar a sus ex, sino también a los honorarios profesionales de los abogados.

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”.

