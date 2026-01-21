Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La pianista de jazz Diana Krall durante el concierto "JONI 75: A Birthday Celebration", en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles el 7 de noviembre de 2018.

Disfruta la magia de Diana Krall, la única cantante de jazz que cuenta con ocho álbumes que han debutado en la cima de la lista Billboard Jazz Albums. La cita es el domingo 25 de enero. Más información en www.arshtcenter.org .

Verdi’s Requiem es un poderoso homenaje a la vida eterna. Conocido por los trascendentales golpes de tambor en su icónico Dies Irae, este espectáculo de Verdi ofrece un recorrido por las etapas del duelo, que culmina en un apacible consuelo. El director Franz Welser-Möst y el Coro de la Orquesta de Cleveland se unen al elenco de solistas para esta obra el viernes 23 y sábado 24 de enero. Entradas disponibles en www.arshtcenter.org.

Escena

Teatro Trail

Con más de 15 shows exitosos entre 2023 y 2025 en las ciudades de Miami y Orlando, el comediante Abelardo sigue revolucionando la escena de la comedia local, invitando a sus amigos a probar nuevo material en Abelardo & Friends. Disfrútalo este domingo 25 de diciembre. Para más información consulta www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Galería La Cometa

Tras años en Francia, Luis Roldán (Bogotá, 1955) se instaló en Milwaukee, donde su lenguaje abstracto maduró mediante sutiles 'grises ópticos' y una discreta experimentación. Estas obras revelan una pintura reflexiva y atmosférica que posteriormente moldeó su trayectoria en Nueva York. La exposición estará disponible hasta el 30 de enero. Más información en www.artsy.net.

Letras

Books & Books

Books & Books de Coral Gables presenta este 24 de enero una velada con Grace Santamaría. La autora conversará con Zania Sala sobre de su libro Sea Salt and Coffee Beans, una novela contemporánea de ficción femenina que narra la historia de una mujer latina que navega por su carrera, luchas migratorias y un romance inesperado en la vibrante Miami. Reserva tu cupo en www.eventbrite.com.