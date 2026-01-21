miércoles 21  de  enero 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 21 al 27 de enero

La pianista de jazz Diana Krall durante el concierto JONI 75: A Birthday Celebration, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles el 7 de noviembre de 2018. &nbsp;

La pianista de jazz Diana Krall durante el concierto "JONI 75: A Birthday Celebration", en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles el 7 de noviembre de 2018.

 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Knight Concert Hall

Disfruta la magia de Diana Krall, la única cantante de jazz que cuenta con ocho álbumes que han debutado en la cima de la lista Billboard Jazz Albums. La cita es el domingo 25 de enero. Más información en www.arshtcenter.org.

Lee además
Flyer oficial de Women in Theatre, powered by Simbios Art Corp.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Imagen referencial. 
MUESTRA HISTÓRICA

History Miami Museum anuncia exhibición de documentos históricos de Estados Unidos por su 250 aniversario

Verdi’s Requiem es un poderoso homenaje a la vida eterna. Conocido por los trascendentales golpes de tambor en su icónico Dies Irae, este espectáculo de Verdi ofrece un recorrido por las etapas del duelo, que culmina en un apacible consuelo. El director Franz Welser-Möst y el Coro de la Orquesta de Cleveland se unen al elenco de solistas para esta obra el viernes 23 y sábado 24 de enero. Entradas disponibles en www.arshtcenter.org.

Escena

Teatro Trail

Con más de 15 shows exitosos entre 2023 y 2025 en las ciudades de Miami y Orlando, el comediante Abelardo sigue revolucionando la escena de la comedia local, invitando a sus amigos a probar nuevo material en Abelardo & Friends. Disfrútalo este domingo 25 de diciembre. Para más información consulta www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Galería La Cometa

Tras años en Francia, Luis Roldán (Bogotá, 1955) se instaló en Milwaukee, donde su lenguaje abstracto maduró mediante sutiles 'grises ópticos' y una discreta experimentación. Estas obras revelan una pintura reflexiva y atmosférica que posteriormente moldeó su trayectoria en Nueva York. La exposición estará disponible hasta el 30 de enero. Más información en www.artsy.net.

Letras

Books & Books

Books & Books de Coral Gables presenta este 24 de enero una velada con Grace Santamaría. La autora conversará con Zania Sala sobre de su libro Sea Salt and Coffee Beans, una novela contemporánea de ficción femenina que narra la historia de una mujer latina que navega por su carrera, luchas migratorias y un romance inesperado en la vibrante Miami. Reserva tu cupo en www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Rinden homenaje al diseñador italiano Valentino en capilla ardiente

Victoria y David Beckham reaparecen en redes sociales tras declaración de su hijo

Meghan Trainor da la bienvenida a su tercera hija por gestación subrogada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico