Miami tendrá una fiesta gratuita para seguir el fútbol desde el corazón de la ciudad

La Copa Mundial de la FIFA 2026, llegará a diferentes espacios deportivos en Estados Unidos.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA.

El Bayfront Park está ubicado en 301 N. Biscayne Blvd., en el Downtown Miami.

MIAMI.- Quienes no consigan boletos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también tendrán un lugar donde vivir la emoción del torneo. Bayfront Park se convertirá durante 23 días en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados locales y visitantes que deseen seguir cada jornada del campeonato desde el centro de Miami.

El emblemático espacio ubicado frente a la Bahía de Biscayne, albergará una programación gratuita entre el 13 de junio y el 5 de julio de 2026, período en el que se transformará en una gran plaza dedicada al fútbol, la música y el entretenimiento.

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El acceso será libre y no requerirá registro previo. Sin embargo, la entrada estará sujeta a la capacidad del recinto, por lo que los organizadores recomiendan llegar con antelación, especialmente durante las fechas de mayor asistencia.

Copa del Mundo FIFA El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. FREDERIC J. BROWN / AFP

Uno de los principales atractivos será la transmisión en vivo de los 88 encuentros del Mundial en pantallas gigantes instaladas dentro del parque, permitiendo a los asistentes seguir la competencia incluso sin acudir a los estadios.

La agenda incluirá además conciertos, presentaciones culturales y espectáculos en vivo distribuidos en tres escenarios, junto con espacios interactivos, zonas recreativas y una amplia oferta gastronómica inspirada en la diversidad que caracteriza a la ciudad del Sol.

Según los organizadores, el recinto tendrá capacidad para recibir hasta 30.000 personas por día, convirtiéndose en uno de los mayores puntos de concentración de aficionados durante la celebración futbolística.

Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión de Miami para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó en un comunicado de prensa la importancia de Bayfront Park dentro de la experiencia que ofrecerá la ciudad.

“Bayfront Park es donde Miami se reúne, y no hay mejor escenario para el juego más grande del mundo”, expresó.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial y busca acercar a la competención a quienes desean disfrutar del ambiente mundialista fuera de los estadios.

Con una ubicación privilegiada en pleno Downtown Miami y una programación diseñada para públicos de todas las edades, el espacio aspira a convertirse en uno de los centros de celebración más concurridos durante la cita deportiva.