Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams se suman a clausura del Mundial 2026

MIAMI.- Un nuevo lote de artistas se suman a la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026 , la cual tendrá lugar el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

A través de un comunicado, la FIFA informó que Laura Pausini , Nicole Scherzinger y Robbie Williams, acompañados del youtuber IShowSpeed, actuarán en el acto previo a disputarse la gran final. Además, Tom Cruise también dirá presente en el evento.

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Asimismo, la FIFA señaló que se espera la participación de otras estrellas e invitados especiales; sin embargo, no se revelaron más detalles.

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También se pudo conocer que la actriz Jennifer Hudson, miembro del selecto grupo de artistas que tienen un EGOT, cantará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos previo a que inicie la final.

Se desconoce quiénes serán los artistas que cantarán los himnos de los países finalistas.

Clausura

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el comunicado.

La ceremonia de clausura dará inicio a la 1:30 p.m., hora de Miami; 90 minutos antes del comienzo de la final.

Las puertas del Estadio Nueva York Nueva Jersey se abrirán a las 11:00 a.m. hora de Miami.