miércoles 15  de  julio 2026
ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams se suman a clausura del Mundial 2026

La ceremonia de clausura dará inicio a la 1:30 p.m., hora de Miami; 90 minutos antes del comienzo de la final

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Laura Pausini, en Miami, 16 de mayo de 2026.

Nicolás Loretucci / Gente Music
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un nuevo lote de artistas se suman a la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, la cual tendrá lugar el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

A través de un comunicado, la FIFA informó que Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, acompañados del youtuber IShowSpeed, actuarán en el acto previo a disputarse la gran final. Además, Tom Cruise también dirá presente en el evento.

Lee además
Louis Tomlinson asiste al estreno en Los Ángeles de All Of Those Voices en el Anfiteatro Ford el 13 de mayo de 2023, en Los Ángeles, California.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
MÚSICA

Elena Rose se une al "Viajando por el Mundo Tropitour" de Karol G

Asimismo, la FIFA señaló que se espera la participación de otras estrellas e invitados especiales; sin embargo, no se revelaron más detalles.

También se pudo conocer que la actriz Jennifer Hudson, miembro del selecto grupo de artistas que tienen un EGOT, cantará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos previo a que inicie la final.

Se desconoce quiénes serán los artistas que cantarán los himnos de los países finalistas.

Clausura

“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, dijo Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el comunicado.

La ceremonia de clausura dará inicio a la 1:30 p.m., hora de Miami; 90 minutos antes del comienzo de la final.

Las puertas del Estadio Nueva York Nueva Jersey se abrirán a las 11:00 a.m. hora de Miami.

Temas
Te puede interesar

Festival de Comida y Vino en Texas

Muere la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono del cine mexicano

Jennifer López disfruta de París previo a celebrar su cumpleaños 57

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de la Oficina de la Administración del Seguro Social.
ANUNCIO

Seguro Social enviará una nueva ronda de beneficios: conozca quiénes la recibirán

La actriz Ana de Armas posa en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
FAMOSOS

Aseguran que Ana de Armas y Beto Montenegro están saliendo

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Las fuerzas armadas de Estados Unidos reanudaron el bloqueo naval a los buques que transitan hacia y desde los puertos y áreas costeras iraníes.
EEUU

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

Kim Kardashian junto a su hija Chicago y Lewis Hamilton. 
EN LAS REDES

Kim Kardashian publica inesperado "selfie" con Lewis Hamilton

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio estrecha la mano en Washington del vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo.
VISITA

Rubio recibe al vicepresidente electo de Colombia y reitera respaldo al nuevo Gobierno

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
bloqueo naval

EEUU desvía buques comerciales tras reinicio del bloqueo naval a Irán

La alcaldesa Daniella Levine Cava en el pleno de la Comisión condal. 
REGRESAR O SEGUIR

Miami-Dade: Levine Cava recomienda suspender negociación sobre planta de residuos

Jay Clayton  en la audiencia de confirmación ante el comité de Inteligencia del Senado.
SEGURIDAD NACIONAL

Nominado para Inteligencia asiste a audiencia de confirmación en el Senado

Esta combinación de fotos de archivo, tomadas el 12 de julio de 2026, muestra al delantero inglés Harry Kane (número 9) en Miami el 11 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero argentino Lionel Messi (número 10) en Miami Gardens el 3 de julio de 2026.
Fútbol

Messi y Kane protagonizan el histórico Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial 2026