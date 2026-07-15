miércoles 15  de  julio 2026
MÚSICA

Elena Rose se une al "Viajando por el Mundo Tropitour" de Karol G

La venezolana participará en los conciertos de en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, New York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Karol G prepara los motores para el inicio del Viajando Por El Mundo Tropitour. La cantante colombiana abre la gira en Estados Unidos y anunció que contará con una invitada especial: la intérprete venezolana Elena Rose.

La Guerrera de la Luz se convierte en la primera artista invitada de La Bichota y estará presente en 10 fechas, comenzando en Chicago con dos shows el 24 y 25 de julio.

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El anuncio fue hecho a través de un video que compartió Elena Rose en redes sociales. En el audiovisual se le ve preparándose antes de un espectáculo, mientras recibe una llamada de Karol G: "Hi Mami. Mari— qué bello lo que hiciste en Coachella. La rompiste. Cuéntame pa’ qué soy buena", le comenta la venezolana.

Acto seguido se puede ver a Elena reaccionando a la invitación de unirse a los conciertos en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Boston, New York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas.

Reacción

Tras darse a conocer la noticia, la venezolana —quien se encuentra culminando su gira Alma— comentó a Billboard que la invitación la llena de emoción pues ambas tienen una amistad de años.

"Fue superorgánico. Karol nos dio una invitación; para mí fue algo súper bonito. Creo que tenemos ya varios años de una amistad valiosa donde obviamente tenemos unas vidas como bien agitadas las dos, pero siempre encontramos un momento para abrazarnos, para preguntarnos ahí cómo vamos".

“Siento que me voy a ir de gira con una amiga y que voy a poder no solamente celebrarla a ella muchísimo — que ya yo de por sí cuando anunciaron su gira, eso era lo que estaba haciendo — inclusive le escribí como en plan, “Mari—, felicidades”, dijo Rose.

La venezolana manifestó que la experiencia le emociona pues estará llena de aprendizajes para ella y su equipo, ya que no han desarrollado una gira de esa magnitud.

"Irme con ella ahora también, tú sabes, son aprendizajes, son producciones gigantes que nosotros nunca hemos hecho de esa manera, y aunque todas las tarimas para mí siempre son un estadio y entrego todo el amor, ahora literalmente voy a estar ahí con ella de esta manera".

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