Lo que se sabe del estado de salud del reguetonero Zion

MIAMI.- El reguetonero Zion continúa recuperándose luego de sufrir un accidente . Aunque el entorno del artista ha sido reservado con el suceso y su salud, en un comunicado compartido en Instagram informaron que el intérprete aspira poder reincorporarse a sus compromisos lo más pronto posible.

"Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días. Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control. Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2", inicia el texto.

Asimismo, destaca que se mantiene enfocado para salir adelante tras el siniestro y volver con más fuerza.

"A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes. Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zion baby (@zion)

Recuperación

Félix Ortiz, conocido como Zion, fue hospitalizado en Puerto Rico, luego de sufrir un accidente automovilístico en San Juan. La información fue confirmada por el equipo del músico urbano en Instagram, donde se especificó que la condición médica es reservada.

Según El Nuevo Día, el intérprete fue ingresado en la Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras; mientras que el Diario Libre señaló que el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos, confirmó que el compositor presenta múltiples traumatismos, y no se descarta la posibilidad de una intervención quirúrgica quirúrgicamente.

La tarde del 8 de octubre, el presentador Fernán Vélez del programa Lo sé todo, manifestó que el cantante boricua presentó un sangrado en la cabeza, lo que ocasionó que le hicieran un examen antes de darle el alta médica.

“Aunque le dieron de alta ayer… A las 5:19 de la tarde le firmaron el alta, estaban esperando unos resultados de unos laboratorios, unos estudios. Él todavía, a esta hora, todavía está en centro médico. ¿Qué tiene Zion? Aparente y alegadamente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso, una fractura en la clavícula… tiene fractura en su nariz y otras áreas de la cara".

"Está consciente, no está grave, no está en estado crítico, pero me informan pues… que todavía… está ahí, lo van a operar del área de la nariz, pero va a ser posteriormente más adelante. Tito el Bambino fue a visitarlo ayer a eso del mediodía. Lo tienen en un área bastante, verdad, escondido en la sala de emergencia todavía a esta hora que estamos haciendo este programa”, agregó.

Fernán Vélez también informó que en el accidente estuvo la modelo Cristina Camargo, quien se encontraba con el reguetonero. Presuntamente, continúa hospitalizada por sufrir fuertes golpes en el rostro.

“A ella la trasladaron desde sala de emergencia al hospital universitario. Está en estos momentos siendo intervenida, aparente y alegadamente, por una fractura en su mandíbula. Ella perdió varios dientes por este accidente. Algo muy lamentable (…) por no tener casco seguridad, pues ocurrió de esta manera".

Accidente

El presentador también especificó que presuntamente el accidente ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, luego de que el cantante estuviera en el cumpleaños de Tito el Bambino.

Según sus reportes, el artista urbano perdió el control de un four truck, modelo azul Raptor 700. Ni él ni la modelo llevaban los cascos de seguridad al momento del impacto.