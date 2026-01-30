"Locura", la nueva canción del artista colombiano Jheral

MIAMI.- El artista colombiano Jheral se propone transformar el afrobeat. Locura, que ya se escucha en las plataformas digitales, es la carta de presentación de lo que será su próximo trabajo musical, que verá la luz en marzo.

La canción fusiona la energía vibrante del afrobeat con elementos melódicos contemporáneos de los que surgen un sonido que refleja la esencia artística del intérprete.

“Este primer tema del año es la antesala de un EP de cinco canciones, cargado de música bonita con mensaje, que sale en marzo. Viene mucha música afro porque estamos apostándole al afro universal, no solamente estamos trabajando en cuanto a la composición, sino también a nivel instrumental. Todas estas pistas vienen cargadas de muchos cambios que quisimos implementarle al afrobeat, tomándolo como esencia, pero llevándolo a otro nivel musical”, expuso Jheral en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Mi estilo musical está arraigado a contar historias reales. No me gusta basarme en historias ficticias, sino en contar experiencias. Trato de que mis canciones den un mensaje positivo, que no hablen de sexo o de pasiones, sino de amores, decepciones, de cómo sentirse bien y salir de bucles emocionales. Mi estilo es romántico”, añadió.

Conocido como la Joya del Caribe, el artista mezcla en sus composiciones los sonidos de sus ancestros con otros tropicales y urbanos.

“Trato de que mi sonido tenga un poco más del género africano, lo mezclo con bachata, salsa, vallenato, cumbia, rock o música electrónica”, dijo.

“Yo también soy productor musical, creo mis instrumentales. Yo le doy ese toque mágico a todas las pistas, porque quiero que lleven esa secuencia en cuanto a lo que interpreto y a lo que el público escucha. Mis canciones gustan porque tienen algo de esos sonidos, ya sea rock o reguetón, que siempre le gustan a alguien”.

El tema se adentra en el caos emocional que deja una ruptura sentimental, ese vaivén entre lo que duele y lo que sigue llamando. Con una lírica honesta y una interpretación cargada de intensidad, Jheral muestra cómo el amor puede convertirse en una tormenta interna, pero también en un impulso para el autodescubrimiento y la evolución personal.

“El mensaje principal de esta canción es un halago a la mujer. Aunque también va dirigido a quienes experimentamos ansiedad o estrés, porque sentimos que algo no anda bien en nosotros mismos. Y Locura lleva ese mensaje de un despertar, para que las personas se miren al espejo y vean lo valiosas que son. En este caso, particularmente, lo quise llevar a las mujeres, porque siento que son frágiles y que sufren no solo con las cosas de la vida, sino también en las relaciones, por decepciones amorosas”, expuso.

“También sirve para quienes no han logrado algún sueño que han intentado construir, a quien quizás echaron del trabajo o ha perdido a un ser querido, a todos aquellos que se sienten en un bucle emocional, que está experimentando sentimientos que lo hacen menos que otros. Es un llamado al amor propio”, añadió.

Los próximos meses serán ocupados para el artista, quien se alista para promocionar su música y grabar con otros colegas.

“Estamos enfocados en llevar la carrera de la Joya del Caribe a otro nivel. Seguimos escalando, vienen muchas cosas positivas. Gracias a Dios se han dado cosas que no pensábamos se iban a dar. Y sé que eso va a catapultar mi carrera. Estaremos por EEUU en febrero con una gira de medios. Estaremos en premiaciones, van a salir colaboraciones que tenemos pautadas con artistas internacionales de la talla de Capo, con quien grabé un remix que sale este año. Y otros proyectos que vienen”, anunció.

Nacido en Cartagena, el cantante y compositor estudió producción de audio, y se lanzó al estrellato en 2012, con su propio sello independiente, al tiempo que trabajó en otros oficios para respaldar su proyecto artístico.

En 2013, llegó su primer reconocimiento con el tema Soldado de amor, que le abrió las puertas como compositor y productor de otros artistas. En 2024, lanzó los EP Complex y EXO2, con los que se dio a conocer fuera de Colombia. Un año después, el tema Tus labios alcanzó el primer puesto en listas de popularidad de Spotify.

“Cuando estaba en el colegio, me gustaba mucho la música, me llamaba la atención. Y decidí aprender y escuchar antes de ejecutarla. Perdí el último año de la escuela, no por falta de conocimiento, sino por inasistencia, porque me iba para una sala de internet, dejé de ir al colegio. El dinero que tenía para estudiar, lo usaba para pagar horas en una sala de internet, donde me ponía a descargar programas para crear música. Les hacía creer a mis padres que estaba en el colegio”, contó.

“Esos audífonos con micrófonos que uno usaba antes en la sala de internet eran mi estudio de grabación. Las personas se acercaban a ver lo que estaba haciendo, porque escuchaban el ruido, la algarabía. Esos fueron mis inicios en la música. Durante unos tres años me alejé de la música, tuve que trabajar en una empresa de construcción de barcos. Luego regresé y hasta el sol de hoy no la he vuelto a dejar”, recordó.

Y es que el artista aprendió a no rendirse ante los obstáculos cuando se trata de lograr aquello que tanto se anhela, aun sin apoyo.

“Entendí que cuando de verdad tú amas algo, tienes que aferrarte a quitar del camino los tropiezos que se te ponen delante para que no cumplas tus sueños. Esas cosas son las cosas que más deben motivarte, en vez de estancarte. Sigo aprendiendo, tratando de perfeccionar o cambiar las cosas negativas que hay en mí”, reflexionó.

“Nunca conté con el apoyo de mis padres por el hecho de que dejé el colegio por la música. Y para ellos eso no fue una gran noticia. Los padres siempre invierten cierto tiempo, dinero y sacrificio en los estudios de los hijos. Y no apoyan cosas como el arte, la pintura o la música, porque no son trabajos estables. Después conocí a mi novia, que hoy es mi mujer, la madre de mi hijo. Ella sí me apoyó mucho en la música y ese apoyo fue fundamental, porque ha estado conmigo en conciertos, eventos. Hubo un tiempo en el que fue mi musa, muchas canciones que hice para ella fueron populares en Cartagena. Y muchos fueron fan de nuestra relación. Las personas se vuelven fans de lo que sucede con el artista, no solo de su música. Mi mamá también me apoya mucho”, agregó.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con su padre, comentó:

“Esperemos que sí. Mi papá no me apoya, porque tuvimos muchas diferencias y está desligado de mi vida por completo. Yo sé que Dios hará la obra, tanto en él como en mí, y habrá un reencuentro”.