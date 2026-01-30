MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

De acuerdo con fuentes cercanas a Julio Iglesias, consultadas por el medio español Libertad Digital, el cantante estaría estudiando la posibilidad de interponer una demanda civil millonaria contra ElDiario.es y la cadena Univision por la publicación de una investigación que lo vinculaba con presuntas agresiones sexuales a dos antiguas empleadas.

El polémico caso dio un giro radical tras la decisión de la fiscalía española de archivar la investigación preprocesal que pesaba en su contra. Las denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas y vulneración de derechos laborales en 2021 fueron desestimadas el viernes 23 de enero.

El Ministerio Público tomó esta decisión tras escuchar el testimonio de las denunciantes por videoconferencia, concluyendo, en sintonía con la defensa liderada por el abogado José Antonio Choclán, que no existen elementos suficientes para sostener una acusación formal. Ahora, el equipo jurídico del cantante valora reclamar una indemnización por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen que podría alcanzar los 200 millones de dólares.

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido popularmente como "El Chulo", desmintió de manera categórica los señalamientos que lo vinculan con la banda criminal Latin Kings. Estas declaraciones surgen después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos lo identificaran como un presunto colaborador o miembro de dicha agrupación.

Estas acusaciones serían la razón por la cual permanece bajo custodia en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde su actual reclusión, el artista aseguró que su vida ha estado dedicada por completo a la música y que no posee relación alguna con organizaciones delictivas.

Durante una entrevista telefónica con la periodista Maylin Legañoa, el cantante manifestó desconocer por completo el funcionamiento de esa pandilla y calificó las acusaciones como una interpretación equivocada de su pasado legal. A pesar de su defensa, el organismo migratorio mantiene una postura firme al clasificar al intérprete como un criminal peligroso, una etiqueta que complica su estatus legal en el país. "

Kanye West publica disculpa formal por comentarios antisemitas

Ye (anteriormente conocido como Kanye West) emitió otra disculpa, al publicar un anuncio de página completa en la edición del 26 de enero de The Wall Street Journal, en el que se disculpaba ante la comunidad judía por sus discursos de odio antisemitas de los últimos años.

West también se dirigió a la comunidad afroamericana, así como a las personas que ha lastimado debido a su comportamiento errático y sus polémicas declaraciones. El rapero mencionó un accidente automovilístico que sufrió en 2002, en el que se fracturó la mandíbula, como la causa de un daño cerebral que podría haber provocado su comportamiento.

West también abordó el uso de la esvástica, que había incluido en la mercancía de Yeezy. Algunos de esos "momentos de desconexión" le provocaron lagunas mentales que, según afirma, todavía no puede recordar.

Actriz colombiana Carmen Villalobos termina su relación con Frederik Oldenburg

Lo que comenzó como una celebración por su segundo aniversario el pasado mes de octubre, ha dado un giro inesperado al inicio de este nuevo año. La revista People en Español confirmó recientemente que la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg han decidido terminar su noviazgo.

Los rumores sobre la ruptura cobraron fuerza tras una publicación en Instagram realizada en colaboración por Villalobos y su colega Majida Issa. En el video, grabado en un camerino mientras ambas trabajan en el nuevo capítulo de la exitosa serie de Telemundo, Sin senos sí hay paraíso, Issa aparece modelando junto a un texto revelador.

Esta relación fue la primera para Villalobos tras su mediático divorcio del actor Sebastián Caicedo en 2022. Por su parte, Oldenburg, quien se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la televisión gracias a su conducción en el reality deportivo Exatlón Estados Unidos, también ha mantenido un perfil bajo tras la noticia.

Karol G sorprende a fans de Bad Bunny en concierto en Medellín

La última noche del Debí Tirar Más Fotos World Tour en Colombia se convirtió en un evento histórico inesperado. Este domingo 25 de enero, el Estadio Atanasio Girardot alcanzó su punto máximo de ebullición cuando Karol G, la hija predilecta de Medellín, apareció por sorpresa en el escenario junto a Bad Bunny.

Ante más de 50.000 personas, el artista puertorriqueño presentó a "La Bichota" como la figura más influyente de la música latina actual, reconociendo el éxito global que ha alcanzado la colombiana durante los últimos años. La química entre ambos artistas y la nostalgia encendieron la ciudad al interpretar Ahora Me Llama, el himno de 2017 que catapultó sus carreras. La aparición de la cantante también vibró con los éxitos actuales LATINA FOREVA y Si antes te hubiera conocido, ambos temas de su último álbum Tropicoqueta.

Esta presentación no tardó en encender las redes sociales, con asistentes del concierto compartiendo miles de videos que usuarios hicieron virales en cuestión de minutos.

