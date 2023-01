Lola Flores, a 100 años de su nacimiento

Desde muy joven, empezó a cantar en bautizos, fiestas privadas y en algunos espectáculos menores, pero fue el 10 de octubre de 1939 cuando tuvo su debut oficial al ser presentada en el espectáculo Luces de España como Lolita Flores Imperio de Jerez: joven canzonetista y bailarina.

Conquistar América

Tuvieron que pasar 12 años -desde su debut oficial- para que la Faraona llevara su talento a otro continente: América. Tras mudarse a Madrid en la década de los 40', con el fin de buscar el éxito artístico, en 1951 la productora española Suevia Films la contrató y Lola Flores firmó un acuerdo exclusivo por tres años que incluía una gira en América.

Desde ese momento, el público la vio en la gran pantalla en producciones como La niña de la venta (1951), ¡Ay, pena, penita, pena!, (1953) y en más de 18 películas.

Mientras que en la industria de la música, destacó por llevar la copla y el flamenco a distintos rincones del mundo con temas como A tu vera, Pena penita, Que me coma el tigre y muchos más.

Recuerdo de una madre artista: "100 años no es nada; tú eres eterna, mami"

De tres hijos, a Lola le sobreviven dos hijas: Lolita y Rosario; su segundo hijo, Antonio, murió en 1995.

Hoy, su descendencia la recuerda y revive el legado que aún se mantiene entre los Flores.

"100 años no es nada; tú eres eterna, mami. Eres eterna, infinita y genial. Siempre te echo de menos. Estos días te he visto tanto en la tele, en los periódicos, en la radio te he oído; he visto cómo te reías, te movías y mirabas. Te he tenido presente todo el tiempo. Gracias en tu nombre a todos los que te han hecho estar viva estos días y cerca de nosotros. A la prensa en general, a tus fans, a todas las cadenas y a todos los profesionales. Mamá, creo que te fuiste de este mundo sin saber lo infinitamente grande que eras. Te quiero. Feliz cumple, Lola Flores", expresó su primogénita, Lolita.

"Que viva Lola Flores para siempre, Universa. 100 años no son nada, vivirá eternamente", compartió su hija menor, Rosario.

Pero no solo sus hijas la recuerdan, su natal España también.

"Flamencos y miles de vecinos de Jerez de la Frontera se unen en una fiesta popular para celebrar el centenario del nacimiento de la Faraona, que abre el año de actividades", reseñó hoy El País.

"Casi 3.000 personas según estimaciones de la Policía Local se reunieron este mediodía justo al costado del que será el futuro Centro de Interpretación de Lola Flores para festejar con flamenco y muchas flores el pistoletazo oficial del año del centenario de su nacimiento. No fueron tantos jerezanos como en la boda de Lolita (5.000, según las crónicas de la prensa rosa del momento), pero aquí el archiconocido “si me queréis, irse” era al revés. El Ayuntamiento intentó reunir a la mayor cantidad posible de personas que quisieran y admirasen a la folclórica y eso que ya solo los más mayores podían presumir de haberla conocido con vida", detalló el periódico.