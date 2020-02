1.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “Nuestra parte de noche” - Mariana Enríquez

6.- “Sidi” - Arturo Pérez-Reverte

7.- “Mujeres que compran flores” - Vanessa Montfort

8.- “La uruguaya” - Pedro Mairal

9.- “Cometierra” - Dolores Redondo

10.- “En el huerto de las mujercitas” - Gloria Casañas

(Fuente: Librerías Cúspide)

ESPAÑA

1.- “El viento en los sauces” - Kenneth Grahame

2.- “Un invitado inesperado” - Shari Lapena

3.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

4.- “Todo esto te daré” - Dolores Redondo

5.- “El heredero” - Rafael Tarradas Bultó

6.- “Pídeme lo que quieras” - Megan Maxwell

7.- “Again” - Mona Kaster

8.- “1984” - George Owrell

9.- “Septiembre puede esperar” - Susana Fortes

10.- “No es mío” - Susi Fox

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

2.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - Charlie Mackesy

3.- “Lost” - Patterson/Born

4.- "The Guardians'' - John Grisham

5.- “Dear Edward” - Ann Napolitano

6.- “Such a Fun Age” - Kiley Reid

7.- "The Silent Patient'' - Alex Michaelides

8.- “Moral Compass” - Danielle Steel

9.- “A Long Petal of the Sea” - Isabel Allende

10.- “Agency” - William Gibson

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “El vendedor de silencio” - Enrique Serna

2.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

3.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

4.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

5.- “Las batallas en el desierto” - José Emilio Pacheco

6.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

7.- “El amante polaco. Libro 1” - Elena Poniatowska

8.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

9.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

10.- “Tokio Blues” - Haruki Murakami

(Fuente: Gandhi)