Los fans escogen la mejor canción de Metallica

Así las cosas, 'Master of Puppets' es la mejor canción de la banda californiana, literalmente por votación popular, tras vencer en la gran final a 'One' con un 58% de los votos. En semifinales cayeron 'Enter sandman' y 'Fade to black'.

Durante su camino hasta el trono, 'Master of Puppets' se impuso a otros clásicos de Metallica como 'Dyers Eve', 'Atlas, Rise!', 'Ride the Lightning' o 'Sad but true'.

"La gente ha hablado y una única canción permanece sola sobra el resto. La campeona es... redoble, por favor... 'Master of Puppets!' No es de extrañar que esta cosa esté en la Biblioteca del Congreso", ha dicho la banda.