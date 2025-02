Los ganadores de los Grammy en las principales categorías

MÚSICA Shakira conquista el Grammy al mejor álbum de pop latino con "Las mujeres ya no lloran"

Billie Eilish - “Hit Me Hard and Soft”

Chappell Roan - “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX -“Brat”

Jacob Collier - “Djesse Vol. 4”

Sabrina Carpenter - “Short n’ Sweet”

Taylor Swift - “The Tortured Poets Department”

Grabación del año

The Beatles - “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish - “Birds of a Feather”

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Charli XCX - “360”

Kendrick Lamar - “Not Like Us” | Ganador

Sabrina Carpenter - “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone - “Fortnight”

Canción del año

Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With a Smile”

Taylor Swift - “Fortnight” [ft. Post Malone]

Chappell Roan - “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us” | Ganador

Sabrina Carpenter -“Please Please Please”

Beyoncé - “Texas Hold ‘Em”

Mejor nuevo artista

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan | Ganadora

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor actuación pop en solitario

Beyoncé - “Bodyguard”

Sabrina Carpenter -“Espresso” } Ganadora

Charli XCX - “Apple”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Chappell Roan -“Good Luck, Babe!”

Mejor actuación de dúo/ grupo pop

Gracie Abrams ft. Taylor - “Us”

Beyoncé Featuring Post Malone - “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish - “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica - “The Boy Is Mine”

Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile” | Ganadores

Mejor álbum de rap

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii - “Alligator Bites Never Heal” | Ganador

Eminem - “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin - “We Don’t Trust You”

J. Cole - “Might Delete Later”

Mejor actuación de rap

Cardi B - “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem - “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - “Like That”

Glorilla - “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar - “Not Like Us” | Ganador

Mejor álbum country

Beyoncé - “Cowboy Carter” | Ganador

Post Malone -“F-1 Trillion”

Kacey Musgraves -“Deeper Well”

Chris Stapleton - “Higher”

Lainey Wilson - “Whirlwind”

Mejor actuación country en solitario

Beyoncé - “16 Carriages”

Chris Stapleton - “It Takes a Woman” | Ganador

Jelly Roll -“I Am Not Okay”

Kacey Musgraves - “The Architect”

Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)”

Mejor álbum de rock

The Black Crowes - “Happiness Bastards”

Fontaines D.C. -“Romance”

Green Day -“Saviors”

Idles -“TANGK”

Pearl Jam - “Dark Matter”

The Rolling Stones - “Hackney Diamonds” | Ganador

Jack White - “No Name”

Mejor actuación de rock

The Beatles - “Now and Then” | Ganador

The Black Keys - “Beautiful People (Stay High)”

Green Day - “The American Dream Is Killing Me”

Idles - “Gift Horse”

Pearl Jam - “Dark Matter”

St. Vincent - “Broken Man”

Mejor álbum de R&B

Chris Brown - “11:11 (Deluxe)” | Ganador

Lalah Hathaway - “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye - “Algorithm”

Usher - “Coming Home”

Mejor actuación de R&B

Chris Brown - “Residuals”

Coco Jones - “Here We Go (Uh Oh)”

Jhené Aiko - “Guidance”

Muni Long - “Made for Me (Live on BET)”

SZA - “Saturn” | Ganador

Mejor álbum de pop latino

Funk Generation — Anitta

El Viaje — Luis Fonsi

GARCÍA — Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran — Shakira | Ganadora

ORQUÍDEAS — Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana

nadie sabe lo que va a pasar mañana — Bad Bunny

Rayo — J Balvin

FERXXOCALIPSIS — Feid

LAS LETRAS YA NO IMPORTAN — Residente | Ganador

att. — Young Miko

Mejor álbum latino rock o alternativo

Compita del Destino — El David Aguilar

Pa’ Tu Cuerpa — Cimafunk

Autopoiética — Mon Laferte

GRASA — NATHY PELUSO

¿Quién trae las cornetas? — Rawayana | Ganador

Mejor álbum de música mexicana

Diamantes — Chiquis

Boca Chueca, Vol. 1 — Carín León | Ganador

ÉXODO — Peso Pluma

De Lejitos — Jessi Uribe

Mejor álbum tropical latino

MUEVENSE — Marc Anthony

Bailar — Sheila E.

Radio Guira — Juan Luis Guerra 4.40

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional) — Tony Succar, Mimy Succar | Ganador

