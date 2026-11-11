miércoles 11  de  noviembre 2026
RECONOCIMIENTO

Pancho Céspedes galardonado con Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2026

La entrega del reconocimiento se llevó a cabo este 10 de noviembre de 2026 en el hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada

Pancho Cepedes

Pancho Cepedes

Captura de pantalla / Instagram
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.– El reconocido cantautor cubano Francisco "Pancho" Céspedes ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Musical en el marco de las actividades previas a los Latin Grammy 2026.

La distinción honorífica, otorgada por el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, reconoce su destacada trayectoria artística, su legado en la canción romántica y su fusión de elementos del bolero, la balada y el jazz.

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La entrega del reconocimiento se llevó a cabo este 10 de noviembre de 2026 en el hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada, iniciando formalmente los eventos especiales programados para la semana de la música latina.

Trayectoria artística

Durante el acto de entrega, Céspedes subió al escenario visiblemente emocionado y compartió unas palabras improvisadas en las que rememoró los hitos de su carrera profesional tras dejar sus estudios de medicina en Cuba para volcarse por completo al arte.

El intérprete evocó especialmente el impulso que representó la grabación de su composición Pensar en ti por parte de Luis Miguel en 1993, hito que precedió al lanzamiento de su emblemático álbum Vida loca en 1997.

Con este reconocimiento, la Academia rinde tributo a uno de los referentes más singulares de la música en español

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