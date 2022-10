"Los latinos tenemos que apoyarnos más entre nosotros"

“Fue diagnosticado de cáncer en el año 2014. Y cuando uno lo pierde todo lo primero que piensa es que jamás va a poder volver a trabajar en lo uno hace, y ahí viene la depresión […] Tuve que ser muy fuerte para salir adelante y poder seguir viviendo, porque la tristeza y la preocupación me absorbían”, recordó Uribe quien estaba trabajando en pleno rodaje de una película en Hollywood cuando recibió la noticia.

“Tenía mi casa en Los Ángeles, pero la dejé para venir a Miami a combatir la enfermedad con mis amigos. Por eso Miami lo es todo para mí, fue mi salvación, y es la ciudad que amo y que me ha dado todo. Aquí están mis amigos, entre ellos Emilio y Gloria Estefan, que debo decir que gracias a ellos estoy donde estoy”. Uribe también ha impulsado tendencias con celebridades latinas como Luis Miguel, Eva Longoria, y Daddy Yankee, y en la actualidad con los actores de la serie Empire de HBO, y recientemente acaparó titulares como creador de los looks para la serie de Luis Miguel en Netflix.

Honrando sus raíces hispanas

Orgulloso de defender sus raíces colombianas e italianas en Estados Unidos, Emilio Uribe nació en la ciudad de Nueva York en la que se graduó y trabajó como diseñador de interiores, sin embargo, como su madre siempre tuvo salones de belleza, incursionó en ese mundo como cosmetólogo, y el resto es historia.

“Mi comienzo en la industria fue maravilloso. Aprendí muchísimo, y me siento un afortunado de haber podido descubrir y forjar una carrera haciendo lo que más amo en el mundo, que es mi profesión”.

Asimismo, ha trabajado para prestigiosas revistas como Vogue, Elle, Maxim, InStyle, People en español, Vogue Italia, además de realizar, por más de cuatro años consecutivos las portadas para la revista Playboy.

“El éxito llega cuando uno es capaz de levantarse siempre con buena cara y la mejor actitud. Hoy estoy en una etapa maravillosa de mi carrera, viviendo un renacer cobijado en las lecciones aprendidas que me ayudan a ser mejor. Tras la enfermedad tuve que comenzar desde cero, y sigo abriéndome camino porque soy un guerrero”, dijo.

Uribe hoy celebra una carrera con más de 200 portadas de revista, y trabaja con estrellas como J Balvin y Maluma en videos musicales, comerciales y campañas publicitarias internacionales.

“La enfermedad me enseñó a apreciar aún más a mi familia. Antes por el trabajo postergaba todo, navidades, Acción de gracias, cumpleaños, etc. Eso no va a volver a ocurrir porque entendí que lo más importante que podemos hacer es estrechar los lazos de amor, los sentimientos y los valores con las personas que amamos y que nos rodean”, dijo mientras hizo un llamado a los latinos a unirnos.

“Como latinos debemos ayudarnos y apoyarnos más. No tenemos que hundirnos los unos a los otros. No importa si somos colombianos, chilenos, cubanos, mexicanos, tenemos que dejar de dividirnos por países, porque seríamos mucho más poderosos si nos uniéramos como comunidad”, sentenció.

La marca UBe by Emilio Uribe promueve productos de origen vegano, entre los que destacan Oily Never, champú seco; UBE Hair Vitamin, una mascarilla con vitaminas, protector solar, colágeno y aceite de almendras. Además de su champú y acondicionador.

La línea UBE by Emilio Uribe, se encuentra disponible en www.ubebeauty.com. Para saber más del artista, visite su perfil en Instagram @emiliouribebeauty