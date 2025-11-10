Hilary Duff anuncia gira tras una década lejos del escenario

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI. - Por primera vez en más de una década, la cantante y actriz Hilary Duff anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos íntimos como parte de su minigira Small Rooms, Big Nerves en enero de 2026. La noticia llega a días del lanzamiento de su nuevo tema Mature, con el que regresa a la industria musical.

"¿Un solo sencillo? ¡Por favor! Esta chica se lanza a la carretera para ofrecer conciertos muy especiales (...) ¡Desempolven sus zapatos de baile! ¡Allá voy! Estoy más que lista (y bueno, un poquito nerviosa)", escribió en una publicación de Instagram.

La gira de la ex protagonista de Lizzie McGuire, que comienza el 19 de enero en el histórico O2 Shepherd's Bush Empire de Londres, llega 17 años después de que la estrella del pop finalizara su tour Dignity. Además de Londres, Duff también se presentará en Toronto, Nueva York y Los Ángeles.

“Estoy emocionadísima de volver a subirme a un escenario. Tengo canciones nuevas que estoy deseando compartir con ustedes y, por supuesto, algunos de los clásicos que podemos cantar a todo pulmón. ¡Ha pasado mucho tiempo y los he extrañado! ¡A crear recuerdos inolvidables!”, expresó la actriz de A Cinderella Story en un comunicado.

Regreso a la música

En conjunto con su gran retorno a los escenarios, el jueves 6 de noviembre, Duff lanzó su primer sencillo desde 2015, Mature, coescrito y producido por su esposo Matthew Koma.

El estreno de la canción vino acompañado de un nuevo video musical que muestra dos versiones de Duff: una bailando en el escenario, deslumbrante con un vestido de flecos y lentejuelas en un teatro vacío, y otra observándola desde el público con una chaqueta de cuero. El vídeo también incluye un sutil guiño a su álbum debut de 2003.

"Las mariposas son un tema recurrente en mi vida desde Metamorphosis. Y hay un pequeño y tierno momento con mariposas en el video que me encanta", le contó Duff a Jake Shane durante un episodio del podcast Therapuss.

Mature debutó en el puesto número 2 de iTunes Estados Unidos.