lunes 10  de  noviembre 2025
MÚSICA

Hilary Duff anuncia gira tras una década lejos del escenario

La noticia llega a días del lanzamiento de su nuevo tema Mature, con el que la cantante regresa a la industria musical luego de una pausa de diez años

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Amy Sussman/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Por primera vez en más de una década, la cantante y actriz Hilary Duff anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos íntimos como parte de su minigira Small Rooms, Big Nerves en enero de 2026. La noticia llega a días del lanzamiento de su nuevo tema Mature, con el que regresa a la industria musical.

"¿Un solo sencillo? ¡Por favor! Esta chica se lanza a la carretera para ofrecer conciertos muy especiales (...) ¡Desempolven sus zapatos de baile! ¡Allá voy! Estoy más que lista (y bueno, un poquito nerviosa)", escribió en una publicación de Instagram.

Lee además
El productor Jaime Villarreal, fundador de Blackstar Content.  video
PREMIOS

Jaime Villarreal celebra nominación al Latin Grammy por "Mon Laferte, te amo"
Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Ángela Aguilar revela cuándo será la boda religiosa con Christian Nodal

La gira de la ex protagonista de Lizzie McGuire, que comienza el 19 de enero en el histórico O2 Shepherd's Bush Empire de Londres, llega 17 años después de que la estrella del pop finalizara su tour Dignity. Además de Londres, Duff también se presentará en Toronto, Nueva York y Los Ángeles.

Embed

“Estoy emocionadísima de volver a subirme a un escenario. Tengo canciones nuevas que estoy deseando compartir con ustedes y, por supuesto, algunos de los clásicos que podemos cantar a todo pulmón. ¡Ha pasado mucho tiempo y los he extrañado! ¡A crear recuerdos inolvidables!”, expresó la actriz de A Cinderella Story en un comunicado.

Regreso a la música

En conjunto con su gran retorno a los escenarios, el jueves 6 de noviembre, Duff lanzó su primer sencillo desde 2015, Mature, coescrito y producido por su esposo Matthew Koma.

El estreno de la canción vino acompañado de un nuevo video musical que muestra dos versiones de Duff: una bailando en el escenario, deslumbrante con un vestido de flecos y lentejuelas en un teatro vacío, y otra observándola desde el público con una chaqueta de cuero. El vídeo también incluye un sutil guiño a su álbum debut de 2003.

"Las mariposas son un tema recurrente en mi vida desde Metamorphosis. Y hay un pequeño y tierno momento con mariposas en el video que me encanta", le contó Duff a Jake Shane durante un episodio del podcast Therapuss.

Mature debutó en el puesto número 2 de iTunes Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Jennifer Lawrence y Emma Stone llevarán al cine película de Miss Piggy

Otto Padrón solicita a Angélica Vale el divorcio tras 14 años de matrimonio

Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a gala de Baby2Baby

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021