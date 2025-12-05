viernes 5  de  diciembre 2025
Los venezolanos Danny Ocean y Gabriela Montero actúan en ceremonia del Nobel de la Paz

El Instituto Nobel resalta que ambos artistas representan una generación de venezolanos e impulsan un mensaje de resiliencia, unión y esperanza

Danny Ocean ensaya el lunes 19 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami para su presentación en Premio Lo Nuestro.

Danny Ocean ensaya el lunes 19 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami para su presentación en Premio Lo Nuestro.

Cortesía/Media Room Agency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los artistas venezolanos Danny Ocean y Gabriela Montero se presentará en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, ceremonia que se realizará el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. El anuncio lo hizo el Instituto Nobel en una publicación en redes sociales.

"Danny Ocean es un cantante, compositor y productor venezolano que se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Obteniendo más de 12.5 mil millones de emisiones con éxitos globales como Me Rehúso, Fuera del Mercado y el reciente single Imaginate, la innovadora y distintiva fusión Pop del Futuro de Danny ha sido elogiada por Rolling Stone como 'una foto luminosa de lo que significa ser latino, un migrante y libre'", reza el comunicado.

"Gabriela Montero es una famosa pianista, compositora y defensora de los derechos humanos venezolana. Premio Vaclav Havel de Disidencia Creativa, utiliza la música y su perfil público para enfrentar la urgente crisis sociopolítica en Venezuela", agregó sobre la músico venezolana.

En el comunicado, el Instituto Nobel resalta que ambos artistas son: "representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza".

Nobel de la Paz

La noticia sobre la participación de ambos artistas en la ceremonia de entrega del Nobel llega tras casi dos meses de anunciarse que la líder política María Corina Machado, quien se opone al régimen de Nicolás Maduro, fue nombrada la ganadora del Nobel de la Paz 2025.

El Comité informó el 10 de octubre que la opositora venezolana era merecedora de la distinción por su lucha pacífica para lograr la transición política en Venezuela. "Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Tras darse a conocer la noticia, el intérprete de Caracas en el 2000, se pronunció en la red social X, manifestando su emoción por lo que el premio representa y significa para la lucha de los venezolanos.

"Amanecer hoy con esta noticia es algo histórico, no solo el hecho de que María Corina sea nuestra, no solo el hecho de que sea una mujer Venezolana, no solo por su valentía y su lucha… sino por el impacto que esto hará en el futuro. Sé que como yo, habrán muchos niños donde su referente será María Corina y alguno de ellos cantará el dolor y el anhelo de muchos y otros seguirán defendiendo, luchando y empujando los horizontes de la libertad".

