“Esta canción la creé a finales de marzo y la inspiración viene por este momento de la pandemia. Todos pensábamos que no nos iba a llegar y sí nos ha llegado a todos, es mundial. Habla de la unión de familia que tenemos entre todos. Es un canto de solidaridad, de amor, de amistad, de unidad y, sobre todo, de vestirnos de alegría aun teniendo muchísimo dolor, preocupación e incertidumbre. Pero hay que vestirse de alegría para seguir adelante”, dijo a Lucrecia a DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una entrevista vía telefónica desde su casa en la ciudad costera de Sitges, en Cataluña.

Desde Miami la acompañaron el trombonista Braily Ramos, director de la orquesta Celia Cruz All Stars y el DJ Dalex, a quien conoció por Instagram. Desde España se sumó el presentador de radio y televisión Jordi Hurtado, contó.

“Le pedí a los amigos que me mandaran el coro cantado y resulta ser que llegaron coros y más coros de todas partes del mundo: de Perú, de Colombia, de Miami, de Washington, de China, de Madrid, de Asturias, de Barcelona. Y también me llegaron de muchos que no conozco personalmente. Estoy muy contenta porque, además, lo que se recaude de las visualizaciones será donado a Unicef, que es una organización mundial que cuida la niñez y yo estoy muy unida a los niños ”, manifestó la también presentadora del programa infantil de la televisión española Lunnis de leyendas.

“Lo bueno es que estamos todos unidos por cantar Familia. No hay distinciones porque alguien salga o no en la televisión, y dejé para el final la niñez, que es la esperanza de la vida. Así que es bello que una canción que compuse una mañana tranquilamente en casa tenga este final tan lindo, con tantos mensajes de unidad. Y luego que se pueda donar en estos momentos tan difíciles”, agregó.

Asimismo, destacó la labor de la radio y televisión española que desde el inicio de la cuarentena promueve la educación desde casa. “Desde que empezó el confinamiento se ha hecho una campaña que se llama Aprendamos en casa, porque hay muchos niños que sus padres no pueden pagar internet. Entonces como ahora no pueden ir a la escuela, pues televisión española a través del canal infantil y juvenil tiene una programación diaria con clases de geografía, historia, matemática, música y ciencia. Así que la sociedad también está concientizada en cuanto al aprendizaje de los niños”, dijo.

También recordó aquellos que en situaciones normales ya padecían carencias y ahora éstas se agravan por la crisis. “Cuantas familias hay que no tienen como alimentar a sus hijos, que iban a la escuela con apenas un vaso de leche, y se alimentaban gracias a las ayudas de los supermercados y de la coordinación de la Cruz para que haya almuerzo en las escuelas. Esa era tal vez la única comida de esos niños. Y esa era la situación antes de la pandemia, así que ahora es peor”, expuso.

Lucrecia hizo un llamado a la calma y la introspección en tiempos de incertidumbre el los que, insiste, deben prevalecer los valores de la solidaridad y la unión más allá de cualquier diferencia.

“Hay que tener mucha paciencia. Esto es un parón que nos ha dado la vida, por tanta sinrazón, porque hace unos meses aquí hubo un congreso importantísimo de todas las naciones sobre el medioambiente y muchos mandatarios no vinieron por aquella prepotencia de que no pasa nada. Pues mira sí que pasa y somos vulnerables”, señaló.

“Así que eso nos tiene que poner a pensar aun más sobre lo simple que somos y cómo tenemos que estar unidos sin clases sociales ni raza ni políticas, porque uno podrá tener mucho dinero o no, pero cualquiera puede fallecer ante una situación como la que hay ahora mismo. Hay que bajarse los humos y poner los pies en la tierra y que este tiempo nos ayude a reencontrarnos, a mirar a nuestro interior para analizar qué hemos hecho y cómo podemos ser mejores”.