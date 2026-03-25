miércoles 25  de  marzo 2026
DUELO

Luis Cino reflexiona sobre partida de Jorge Gómez, director del grupo Moncada

El periodista analiza en CubaNet el pasado silenciado de Jorge Gómez: de profesor censurado en el Quinquenio Gris a músico legendario con el grupo Moncada

Captura de pantalla de Jorge Gómez y el Grupo Moncada

Captura de pantalla de Jorge Gómez y el Grupo Moncada

Captura de pantalla / CubaNet
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reciente muerte de Jorge Gómez, director del emblemático Grupo Moncada, el pasado 23 de marzo, ha generado una ola de tributos en el ámbito cultural cubano. Sin embargo, en una reciente nota de opinión para el portal CubaNet, el periodista Luis Cino advierte sobre la omisión de un capítulo crucial y sombrío en la vida del músico.

Cino se refiere a su etapa como joven profesor de filosofía y su posterior caída en desgracia frente al sistema.

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"Pensamiento Crítico"

En su nota de opinión, Cino rescata de la desmemoria colectiva los sucesos de 1971. En aquel entonces, Gómez formaba parte de la revista Pensamiento Crítico, una publicación de intelectuales de izquierda que, aunque revolucionarios, se distanciaban de la ortodoxia soviética.

El periodista relata cómo la revista fue clausurada tras el Congreso de Educación y Cultura, evento que marcó el inicio del Quinquenio Gris. Cita directamente las acusaciones de Raúl Castro, quien en su momento calificó al Departamento de Filosofía y a la revista como “un reducto de revisionistas y contrarrevolucionarios”.

Según el autor, el pecado de Gómez y sus colegas fue "manosear" ideas de pensadores como Marcuse, Gramsci o Sartre en un momento en que el régimen no quería incomodar al Kremlin.

De la filosofía al éxito musical

La censura, paradójicamente, empujó a Gómez de vuelta a su pasión infantil: el piano. Tras ser acusado por un comisario político de querer “despeñar al marxismo por un barranco”, fundó el Grupo Moncada en 1972.

Luis Cino reconoce los logros de Gómez en esta nueva faceta: el ascenso de Moncada en los años 80 y su omnipresencia durante el Período Especial.

Adicionalmente, agradece la labor de Gómez en el programa televisivo Perspectiva, donde, en una época de fuertes prohibiciones, permitió que el público cubano viera a bandas como Pink Floyd y Deep Purple.

El arte de "pasar página"

El núcleo de la crítica de Cino reside en la actitud que Jorge Gómez adoptó frente a su pasado de represión. El periodista parafrasea una entrevista realizada por Amaury Pérez en 2016, donde Gómez evitó profundizar en las causas del cierre de su departamento universitario, limitándose a decir que “son cosas que pasan en las revoluciones”.

Para Luis Cino, esta postura fue una estrategia de supervivencia y conveniencia. El autor concluye que Gómez, al igual que otros intelectuales rehabilitados, "prefirió olvidar los errores del pasado" y evitar conflictos para no poner en riesgo su estatus como figura exitosa dentro de la cultura oficial.

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