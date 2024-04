Luis Fonsi asegura que le agota hablar sobre su separación de Adamari López

MIAMI.- En los últimos meses, Adamari López ha abordado algunos detalles sobre la relación que mantuvo con Luis Fonsi . Sin embargo, aunque el intérprete no suele hablar del pasado, ha roto el silencio al respecto y mencionó en una entrevista reciente lo que siente cada vez que los medios o internautas traen a la mesa la razón que terminó con su matrimonio.

Durante una conversación que mantuvo con Yordi Rosado, Fonsi manifestó que no tiene problema en hablar sobre el romance que vivió con la actriz y presentadora; pero sí manifestó que redundar en ellos es algo que le agota.

"No me molesta hablar del tema, pero sí cansa. Porque, en mi caso, estoy casado y tengo dos hijos (Mikaela y Rocco). Tengo niños, especialmente la niña, tiene 12 años, es una niña brillante y tiene Internet", dijo haciendo alusión a que no quiere que sus hijos tengan acceso a información errónea.

Sobre su relación con Adamari, el cantante afirmó que se mantiene en buenos términos y que la respeta.

"Hablar del pasado no me molesta porque terminé bien con Adamari y la respeto muchísimo. Lo que viví fue hermoso, miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de, simplemente el amor se acabó y eso pasa", agregó.

Dejar el pasado atrás

Luis Fonsi alegó que por respeto a él, a Adamari y a sus familias es importante que ya se deje de tocar el tema, pues puede resultar incómodo.

“Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo, ya hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí. Y creo que es un tema de respeto a mi señora (Águeda López), ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero no ha de ser divertido para ella leer noticias y cuando pienso en mi hija creo que hay una cosa de respeto”.

Destacó que tanto él como Adamari se concentraron en sus carreras tras su separación, y cada uno ha cosechado un éxito extraordinario. Por lo que invita a los medios a que dejen de concentrarse en su separación y aborden los logros que cada uno ha obtenido.

"Ada está brillando, le va súper bien tiene mucho éxito, celebren eso", señaló.

“Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando al ex o la ex de en cada reportaje", reflexionó.