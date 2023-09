Luis Fonsi habla sobre la separación de Adamari López

Durante una entrevista que concedió a MoluscoTV, Fonsi señaló que durante 14 años él ha guardado silencio porque su intención no es sacar a la luz los problemas que como pareja enfrentaron ni acusar a la contraparte de algo. "Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos", alegó.

Sobre los motivos que propiciaron el divorcio, el intérprete especificó que simplemente el matrimonio no funcionó. "No todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa".

El cantante y la actriz se conocieron en 2001 y en 2002 iniciaron su relación. Dos años más tarde, Luis Fonsi y Adamari López se comprometieron, pero los planes de boda se pospusieron luego de que en 2005 le diagnosticaran a López cáncer de mama.

Aunque López superó la enfermedad y en 2006 se casó con Fonsi, la pareja anunció su divorcio en 2009.

Las causas

Sin embargo, 2012 Adamari López publicó su libro Viviendo, en el que habló sobre la relación con el cantante, y alegó que Fonsi le fue infiel y que le habría confesado que tras la mastectomía dejó de desearla. Un año después Adamari dijo al programa Al rojo vivo que Fonsi terminó con ella por teléfono.

En la entrevista, el artista manifestó que nunca abandonó a Adamari, y que el rumor que giró en torno a eso fue: "una narrativa que se dibujó y se creó. (...) Chévere para una novela, pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono".

Luis insistió en que la separación no surgió de un escándalo o una guerra, y que la decisión fue tomada desde el cariño, pero resaltó que se le acusó de ser el malo por haber sido él quien solicitó el divorcio. No obstante, no niega que fue un momento difícil. "Yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz. (...) Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos, era difícil porque no estábamos peleando, no pasó nada, simplemente se fue el amor, son cosas que pasan".

Igualmente, el cantante de 45 años destacó que durante la separación, Adamari le solicitó quedarse con los embriones de un tratamiento al que se habían sometido para hacer su familia cuando ella superara el cáncer, algo que él no le negó.

"Durante el matrimonio nunca salió la conversación de la familia porque ella se fue a México a trabajar. Cuando nos separamos ella dijo: 'Yo lo único que te voy a pedir es mis embriones, yo los quiero'. (...) Sabía lo importante que era la familia para ella, y le dije que sí, y no tan solo eso sino que 'yo tengo que ser el padre, tengo los mismos derechos, esto no es un donativo, tengo los mismos derechos y yo voy a estar ahí'".

Hasta los momentos Adamari López no se ha pronunciado al respecto sobre la controversia que ha generado la nueva canción de Fonsi ni sobre sus declaraciones en el tema del divorcio.

