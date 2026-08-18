martes 18  de  agosto 2026
PREMIOS

Madonna lidera las nominaciones de los VMA

El nuevo álbum de Madonna, concebido como la esperada secuela de su icónico Confessions on a Dance Floor, también destacó en apartados técnicos

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.&nbsp; &nbsp;

La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024. 

 

AFP/Pablo Porciuncula

LOS ÁNGELES.- Madonna encabeza la carrera hacia los MTV Video Music Awards (VMA, por sus siglas en inglés) al obtener once nominaciones, seguida de cerca por figuras estelares como Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande.

La considerada Reina del Pop lideró las categorías principales a video del año, gracias a su ambicioso proyecto Confessions II: The Film, artista del año y canción del año, por su colaboración junto a Sabrina Carpenter en Bring Your Love.

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El nuevo álbum de Madonna, concebido como la esperada secuela de su icónico Confessions on a Dance Floor, también destacó en apartados técnicos clave como mejor dirección, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Otras nominadas

Muy de cerca la sigue la estrella estadounidense Taylor Swift, con nueve nominaciones en categorías como video del año con The Fate of Ophelia, artista del año y mejor pop con su último trabajo The Life Of A Showgirl.

Junto a Madonna y Swift, Sabrina Carpenter y Ariana Grande se sitúan también en el podio de las nominaciones, con siete candidaturas destacadas, en categorías como artista del año, video del año y mejor pop.

La pugna por los galardones también se extiende a otros géneros como el de mejor latino, que premia el mejor videoclip, y en el que figuran nombres como la estrella puertorriqueña Bad Bunny, con NUEVAYoL; la colombiana Karol G, con Papasito; la española Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia, con La Perla; o Anitta y Shakira, con Choka Choka.

Shakira, además, parte con doble nominación en esta categoría junto a Burna Boy, por Dai Dai, el tema oficial del Mundial; además de las propuestas de Fuerza Regida, con TU SANCHO; y la terna integrada por Ryan Castro, Kapo y Gangsta, con 'LA VILLA'.

Por su parte, en el apartado a mejor k-pop, categoría que premia el mejor videoclip del género, incluye a la banda BTS, con SWIM; Blackpink, con Jump; Katseye, con Pinky Up; la colaboración de LE SSERAFIM junto a J-Hope, con SPAGHETTI; y Lisa con Dream feat. Kentaro Sakaguchi y Cortis, con REDRED.

La ceremonia de los VMA tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, un emplazamiento que marca el regreso de los galardones a la costa oeste, tras haberse celebrado en Nueva York desde 2017.

Los VMA supone uno de los termómetros principales de la industria musical, que sirve como un indicador de las tendencias de cara a la temporada de premios Grammy, los galardones más importantes de la música estadounidense.

FUENTE: EFE

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