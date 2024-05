Madonna muestra imagen del "Che" Guevara durante concierto en Río de Janeiro

Madonna se presenta en el último concierto de The Celebration Tour, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 4 de mayo de 2024.

Pero lo visto el sábado 4 de mayo en territorio amazónico no es el primer episodio de un tema álgido. En octubre del año pasado durante su presentación en Londres, Inglaterra, se vio una fotografía del “Che” junto a Evita Perón y la pintora mexicana Frida Kahlo mientras la intérprete cantaba Don’t Cry for me Argentina.

El hecho no pasó por debajo de la mesa. Desde Brasil, la periodista local Fernanda Salles criticó la proyección de la fotografía y recordó los ataques homofóbicos del revolucionario.

Quejas por el concierto de Madonna

“El espectáculo de Madonna rindió homenaje al terrorista comunista Che Guevara”, escribió en su cuenta de X, agregando que en el lugar del concierto había numerosas personas del colectivo LGBTQ, grupo perseguido por Guevara.

“(Gran parte del espectáculo sería enviado al muro de fusilamiento si todavía estuviera vivo Guevara), lo que refuerza las incongruencias del show de Madonna”, agregó el actor brasileño Marco Antonio Costa.

El concierto de Madonna en Brasil no solo levantó críticas por la fotografía mencionada, también despertó las quejas de quienes acusaron al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pagar el espectáculo con fondos públicos.

Entre los artistas invitados a la cita estuvieron el popular DJ Diplo, así como la cantante local Anitta.

El concierto formó parte del cierre de The Celebration Tour, gira mundial con la que Madonna celebró sus más de 40 años de carrera artística y que la llevó a numerosos destinos.