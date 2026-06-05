Raphael recuerda el episodio de salud que complicó su vida

El homenajeado Raphael actúa en el escenario durante la ceremonia de la Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, que honra a Raphael, el 12 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Raphael reapareció en el programa español El Hormiguero para compartir una emotiva y sincera reflexión sobre el linfoma cerebral que paralizó su vida y su carrera artística a finales de 2024. En una íntima conversación con el presentador Pablo Motos, el icónico artista de 83 años confesó haber sentido un profundo miedo al recibir el diagnóstico médico inicial.

No obstante, su inquebrantable pasión por la música y el apoyo absoluto de su familia se convirtieron en los pilares fundamentales para lograr una recuperación que hoy califica como una gran lección de vida.

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Diagnóstico inesperado

El bache de salud comenzó de manera súbita en diciembre de 2024. Mientras participaba en la grabación de un programa de televisión, el cantante experimentó los primeros síntomas neurológicos de un problema cerebrovascular agudo.

Raphael rememoró la pérdida de control sobre el habla que sufrió en ese instante exacto: "No llegué a grabar el especial. Creo que dije alguna palabra, pero no recuerdo más".

"No estaba en mis cabales para explicar a los médicos qué me pasaba… fue un golpetazo muy corto", comentó al tiempo que recordó el miedo que le invadió el sentirse desconcertado con su cuerpo.

"Yo diría (que sentí) terror, pero enseguida tuve el auxilio de todo el mundo”.

Tras ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Madrid, el veredicto médico definitivo confirmó que padecía un linfoma cerebral primario. Al asimilar la noticia, el de Linares adoptó una filosofía práctica ante la adversidad: "Esas cosas pasan, hay que pasarlas y aprender la lección".

"A esto estamos expuestos todos. (...) Hay que andarse con ojo, porque nunca sabemos por dónde vamos a respirar al día siguiente".

Terror y esperanza

Fiel a su carácter transparente, El Divo de Linares admitió ante la audiencia que el impacto psicológico de la noticia fue devastador durante las primeras semanas. La incertidumbre sobre el futuro de su carrera musical flotó temporalmente en el aire.

A pesar del miedo inicial, Raphael destacó el apoyo recibido y su determinación por superar la enfermedad para volver a los escenarios. El artista aseguró que su pasión por la música fue su motor principal durante el proceso.