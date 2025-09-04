Madre de Toni Costa reacciona a comentario de Adamari López

MIAMI.- La madre de Toni Costa ha reaccionado a una anécdota que Adamari López comentó durante una edición del programa Ada y Chiqui: De Show.

En un extracto del programa compartido en Instagram se ve a la presentadora y actriz boricua recordar que cuando la pequeña Alaïa estaba recién nacida vivió un momento incómodo con su suegra, pues ella estaba tratando de bañar a su hija, pero la madre de Costa estaba preocupada.

"Estaba Toni y estaba su mamá: que no, que hay que hacerle esto, que el agua está muy fría, que el agua está muy caliente, que la temperatura'", recordó.

"En algún momento a mí me dio tanta rabia, entre las hormonas... Miren, báñenla ustedes y ya está", dijo Adamari, exponiendo que se sintió abrumada. "¿Cómo me vas a decir que no sé ni siquiera bañar bien a la bebé? Soy la mamá. ¿Alguien me va a dejar hacer un poquito la tarea?".

Respuesta

No obstante, la madre del bailarín español respondió a la publicación y manifestó que no quiso entrometerse, pero le preocupaba la salud de la entonces bebé.

"Yo nunca me metí en nada y Ada lo sabe. Si alguna vez dije algo del baño era por aire acondicionado y recién salida del agua. Me daba miedo que se constipara".

Sin embargo, la situación no supuso un quiebre en la dinámica familiar, pues en el pasado Adamari dijo en el mismo programa que mantiene una buena relación con su exsuegra.

"Carmen es una mujer noble que ama profundamente a sus hijos y los trata de proteger mucho y es una persona que está presente en la relación en mi hogar, porque ella sigue siendo la abuela de la niña y seguimos teniendo mucha comunicación".