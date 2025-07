Majo Aguilar aclara distanciamiento con Ángela Aguilar

MIAMI.- La cantante mexicana Majo Aguilar rompió el silencio sobre su relación con su prima Ángela Aguilar , tras meses de especulaciones en redes sociales sobre un supuesto conflicto entre ambas. A través de un video compartido en sus redes, Majo fue clara: no hay problemas ni resentimientos, pero sí un evidente distanciamiento.

“Hace tiempo que no tenemos relación, pero no hay nada malo en ello”, expresó la intérprete, quien también mencionó que su conexión con el cantante Pepe Aguilar —tío de Majo y padre de Ángela— ha seguido una ruta similar. Según explicó, la falta de cercanía no se debe a pleitos familiares, sino a diferencias naturales en los caminos personales y profesionales que cada uno ha tomado.