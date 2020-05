Malena y Lena Burke celebran a las madres con show virtual

Aunque la industria de la música ha sido fuertemente golpeada por la crisis global del coronavirus, los artistas han trasladado sus shows al mundo virtual. Por un lado, llegan a mucho más público a través de las bondades de la tecnología, pero, tal vez, nada pueda reemplazar ese cariño que los fans transmiten en vivo.

“De esta nueva modalidad nos encanta que no existen las fronteras geográficas, que podemos llegar a más y más personas en el mundo al mismo tiempo, y tocar más corazones con nuestra música”, reveló Lena.

“Y lo que más extrañamos es el contacto directo y la calidez del abrazo con nuestro público, que nos ha apoyado desde siempre en nuestros conciertos, no solo en Miami, sino también nacional e internacionalmente donde nos hemos presentado”, agregó la pianista ganadora del Latin Grammy.

A pesar del aislamiento, madre e hija han conservado la unión familiar, que es tan necesaria en medio de la incertidumbre de los tiempos que corren.

“Hemos pasado la cuarentena cada una en su casa. Siempre nos hemos mantenido muy cerca a pesar de la distancia física. Hablamos a diario y nos apoyamos incondicionalmente en lo que sea necesario. Hemos tenido tiempo de ocuparnos y de compartir más con la familia inmediata, y eso es algo que agradezco muchísimo a pesar de las circunstancias”, dijo Lena.

Para Malena, mantenerse unidos aun en la distancia es, además de esencial, una manera de demostrar humanidad. “A pesar del distanciamiento físico y social que estamos viviendo, hemos aprendido a unirnos por un bien común: cuidarnos y mantenernos sanos. En momentos como estos, se hace evidente que todavía existe el amor por nuestro prójimo. Ahora más que nunca estamos conectados a nuestros familiares y amigos, aun cuando físicamente no podamos abrazarnos”, expresó la bolerista Malena Burke.

Lo que no pudo ser

Por su parte, Lena este sábado se presentaría ante el público del Miami-Dade County Auditorium , junto a las también cubanas Lucrecia y Albita Rodríguez en el concierto Mujeres a contratiempo. Como todos los shows, este fue cancelado a raíz de la pandemia y aún no se sabe cuándo reabrirán las salas de conciertos, pero la pianista ganadora del Latin Grammy se muestra optimista.

“El sector de las artes y el espectáculo ha sido uno de los más afectados por esta crisis. Lamentablemente, el público se perdió de un hermoso show inspirado en la mujer avanzada, la que rompe esquemas y que mueve el mundo. Pero tengo fe que mas temprano que tarde podremos retomarlo, así como podremos retomar nuestra vidas. No de la misma manera, pero lo haremos”, dijo Lena.

“Aun no tenemos nueva fecha. No depende de nosotros, sino de las medidas que tome los Gobiernos federal y local para mantenernos a salvo", añadió.

Lena ha aprovechado el confinamiento para retomar una faceta para la cual no le quedaba mucho tiempo en su agenda: la composición.

“Sin dudas, esta cuarentena me ha permitido tener tiempo para mí, para reconectarme con mi música. Aunque la musa nunca me abandona, a veces, entre los viajes, los conciertos y los compromisos propios de mi carrera, me queda poco tiempo para dedicarme plenamente a la composición. Entonces he podido aprovechar esta temporada en casa, que ha sido ideal para escribir y reinventarme”, contó.

Hacia adelante con entusiasmo

Ante lo que podría ser la nueva realidad en el industria de la música y el entretenimiento, Lena se prepara y comienza a elaborar una estrategia de trabajo para reencontrarse con su público evitando el peligro del contagio.

“Tengo muchas ideas flotando en mi cabeza. Siento que la normalidad como la conocíamos no será la misma, así que, junto a mi equipo, estoy trabajando en formatos de concierto que nos permitan interactuar con el público, pero manteniendo la distancia social y sin ponernos en riesgo”, adelantó.

“La música es mi pasión y de eso tengo el privilegio de vivir. Ya estamos ensamblando una nueva producción musical, que se nos quedó en el tintero a comienzos de año. A pesar de estar en casa, no he parado y me he mantenido en contacto permanente con mi público gracias a las redes sociales”, agregó.

Asimismo, aprovechó para reflexionar sobre el lado humano de la crisis e instó a conservar el optimismo y a amar más.

“No todas las tormentas llegan para destruir nuestra vida, algunas llegan para esclarecernos el camino. Esta situación que nos ha tocado vivir, nos debe hacer más fuertes y sacar lo mejor de nosotros mismos. Amemos más, perdonemos más, cuidémonos más. Aprendamos a disfrutar el hoy, este segundo de la vida, este pedacito de espacio con luz, nuestro hogar, nuestra siembra, nuestro lugar de descanso mental y espiritual, que ahora también se convierte en nuestro espacio de trabajo y lucha, en nuestro frente de batalla, que es nuestra casa”, manifestó.

“Cuantas veces deseamos poder estar en casa y no era posible por aquellas largas horas de intensos compromisos o viajes eternos. Aprovechemos lo que este momento nos brinda, que puede llegar a ser una bendición que el universo nos está brindando para probarnos con fuerza, para ver si somos capaces de querernos más, de ser mas conscientes colectivamente. Para reinventarnos y salir airosos y más compasivos, después de todo lo que hemos aprendido en este viaje que nos toca enfrentar. Hagámoslo con buena cara por nosotros mismos y por la salud de todos los que nos rodean”, agregó.

El show virtual de Malena y Lena Burke se transmitirá a través del perfil de Instagram @lenaburkemusic.