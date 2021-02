Mandy Corrente, en Doral podría estar la próxima estrella

“Desde chiquita ha sido súper artística. Le encanta bailar, imita a la hermana bailando. De ahí le nace la curiosidad por las clases de baile, entonces la pusimos en clases de baile. Así nace ese sueño de ser artista, y hasta el día de hoy ha cantado, bailado y ha hecho varias actividades que la han hecho llegar a donde está ahora”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Daniela Corrente, madre de Mandy.

Su pequeña empezó a bailar cuando tenía tres años y a los cinco hizo su primera canción, Sunday Funday. “Yo voy a hacer una canción sola, ya la hice y se llama I Want to See my Friends (Quiero ver a mis amigos)”, dijo la niña.

“Esa es la primera canción que ella compone, que la empezó hace dos semanas”, indicó Corrente, segundos antes de que Mandy la interrumpiera para aclarar: “No, fue hace dos días”. Respaldada por un compositor y el productor ganador del Latin Grammy, Silverio Lozada, Mandy ya tiene en su haber seis sencillos. Entre ellos, Planet Earth, con el que invita a conservar el planeta Tierra; Cotton Candy, que habla sobre la predilección de los niños por el algodón de azúcar; Birthday Party, toda una celebración de cumpleaños; y Sleepover.

“La única que nos tocó hacer en cuarentena fue Planet Earth y pues la grabamos al aire libre, con muy pocas niñas participando en el video, que lo hicimos en un parque de una manera muy natural, y fue muy lindo. Las otras las hicimos en el transcurso del 2020”, dijo Corrente.

Para la venezolana y diseñadora gráfica de profesión, apoyar a su hija menor a cumplir su sueño de ser artista se ha convertido en prioridad, por lo que se las ingenia para incluir en su agenda las actividades de Mandy.

“Tengo como prioridad la carrera artística de Mandy y llevar a mi familia, que ya es bastante trabajo. Y bueno adaptarme ha sido un poquito difícil, pero creo que Mandy va madurando mientras va creciendo, va entendiendo cómo es todo esto y cada vez lo hace mejor”, dijo.

Pero preparar a la próxima estrella de la música requiere un poco más que llevarla a clases de canto y baile. También es necesario inculcarle valores desde temprana edad y que entienda lo que significa ser artista.

“Hablamos mucho con ella en sus términos para que entienda la importancia de la familia, siempre con Dios primero. En nuestra familia creemos mucho en Dios y le hemos inculcado eso, y que haga lo que le gusta, y que comprenda que no a todo el mundo le va a gustar lo que ella hace, al igual que a ella muchas cosas no le gustan. Y así, poco a poco, le vamos explicando todas las cosas que le vienen con esto de ser artista”, expuso Corrente, quien insiste en que la infancia de su estrella en despunte sea lo más normal posible.

“Hasta ahora ha sido bastante normal, porque así como hace canciones, canta y baila, ella tiene sus playdates (días de juego) con sus amigas. Es una niña normal, juega con Barbies, con muñecas, pinta y dibuja”, agregó y volvió a ser interrumpida por Mandy: “Yo no juego con Barbie, lo único que hago es pintar. Las barbies son como algo raras, solamente juego con peluches que tengo como 20 mil en mi cuarto”

“Su rutina de niña ha sido bastante normal y eso es lo que hemos tratado, que no le afecte todo este trabajo y esfuerzo, porque lleva mucha disciplina”, recalcó la madre. Mandy convive con un hermano de 15 años y una hermana de 12. Le gusta montar en patineta y así lo demuestra en uno de sus videoclips.

La novel artista se declaró fan de Jennifer López y de Shakira. “Girl Like Me y Waka Waka; me gustan casi todas sus canciones”, dijo Mandy sobre su admiración por la cantautora colombiana.

Mandy Corrente ha sido nombrada Artista Revelación del Año por los premios Tocando la Fama y el Tacarigua de Oro. Sus videos en las redes sociales han cobrado gran popularidad con más de 50 millones de visitas por lo que ya se le conoce como la Princesa de las Redes. Su mamá es la encargada de llevar sus perfiles en las redes.

“Todavía no tiene teléfono, es muy pequeña. Tiene una tableta para ver YouTube y jugar. Yo manejo las redes completamente. Solo le enseño lo que le quiera enseñar, le explico lo que está pasando para que esté al tanto”, dijo Corrente Recientemente, Mandy fue entrevistada por Mario López en The Ellen Show, conducido por Ellen DeGeneres.

“Le dije a Mario López que mi teacher (maestra) es su fan, y me reí porque no sé por qué es fan suya”, dijo Mandy sobre su encuentro con el afamado actor y presentador.