Marc Anthony llega de sorpresa a concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

MIAMI.- Bad Bunny volvió a hacer historia en su tierra natal. El Conejo Malo puso punto final a su residencia No Me Quiero Ir De Aquí con un concierto especial titulado Una Más que se convirtió en uno de los espectáculos más memorables de su carrera y en un homenaje lleno de orgullo a Puerto Rico .

El evento, realizado en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, tuvo un significado especial: aunque la residencia había concluido oficialmente el 14 de septiembre, la alta demanda de boletos y el deseo del artista de despedirse de su público local lo llevaron a anunciar un show adicional exclusivo para residentes de la isla.

Con ello, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, reafirmó su compromiso de priorizar a sus compatriotas en un proyecto que desde el inicio fue concebido como un regalo a su tierra.

Un cierre inolvidable

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Bad Bunny invitó al escenario al ícono de la salsa Marc Anthony, desatando la euforia de los asistentes. Juntos interpretaron Preciosa, la emblemática canción de Rafael Hernández Marín que se ha convertido en un himno de amor a Puerto Rico. El público estalló en aplausos y lágrimas mientras coreaba la última línea de la pieza: "Yo te quiero, Puerto Rico".

El dueto, inesperado y cargado de simbolismo, unió a dos generaciones de artistas que han llevado con orgullo la bandera boricua al mundo. Para muchos fanáticos, fue el punto culminante de una residencia que ya estaba marcada por momentos de intensidad, cercanía y celebración cultural.

La residencia No Me Quiero Ir De Aquí fue la primera en la carrera de Bad Bunny y una de las más ambiciosas jamás realizadas en la isla. En total, incluyó 31 conciertos entre el 11 de julio y el 20 de septiembre, todos en el Coliseo de Puerto Rico. Con un escenario innovador diseñado por un equipo creativo de la isla, luces de última generación y una curaduría musical que repasó tanto sus grandes éxitos como sonidos típicos puertorriqueños, el proyecto se consolidó como un hito en la historia de la música latina.

Impacto internacional

El concierto de clausura también tuvo impacto internacional: fue transmitido en vivo a través de Prime Video, Amazon Music y Twitch, convirtiéndose en el livestream más visto de un artista solista en la historia de Amazon Music. Para quienes no pudieron seguirlo en directo, se habilitó un replay disponible durante 24 horas, lo que multiplicó aún más su alcance global.

El cierre de la residencia también dejó ver la posición que Bad Bunny ha decidido adoptar en su carrera: ser un artista global sin perder sus raíces. Recientemente, el puertorriqueño anunció que su próxima gira mundial, titulada Debí Tirar Más Fotos, no incluirá fechas en Estados Unidos debido a las preocupaciones por posibles operativos del ICE en los conciertos, que podrían afectar a su público latino. La decisión fue interpretada como un acto de solidaridad y protección hacia su comunidad, además de un mensaje político en medio de la tensión migratoria en ese país.